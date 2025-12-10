Napoli Women: nostre calciatrici dell’Under 17 vittime di insulti omofobi e sessisti da una squadra maschile Under 14

Il Napoli Women, società di calcio femminile indipendente dall’Ssc Napoli, ha diramato un comunicato in seguito agli insulti omofobi rivolti alle calciatrici dell’Under 17 in una partita contro una squadra maschile Under 14 (del Don Guanella Scampia 1996, squadra il cui presidente è don Aiello Manganiello prete da sempre impegnato nel sociale).

Il comunicato del Napoli Women dopo le offese alle calciatrici dell’U17

Nel comunicato si legge:

“Durante una partita della nostra U17 contro una compagine maschile U14, abbiamo assistito a qualcosa che nessuna società sportiva dovrebbe mai vedere né tollerare. Le nostre ragazze – minorenni, atlete, figlie, studentesse – sono state oggetto di insulti sessisti e omofobi che nulla hanno a che fare con lo sport. Frasi volgari, allusioni esplicite, commenti sul corpo femminile e versi che imitavano atti sessuali. Parole pesanti, violente, che non dovrebbero mai essere pronunciate da un adulto, figuriamoci da ragazzi così giovani. E come se non bastasse, a fine gara alcuni giocatori avversari hanno pubblicato sui social foto e video accompagnati da offese, scherni e slogan degradanti. Alcune delle nostre atlete sono state persino contattate privatamente, bersaglio di nuove molestie e mancanze di rispetto.

Questo non è sfottò. Non è competizione. Non è calcio. È una ferita. Una ferita che colpisce un gruppo di ragazze che si allenano ogni giorno, che credono nei valori dello sport, che provano a costruirsi un futuro in un mondo dove ancora devono lottare per essere accettate. Nessuna ragazza dovrebbe mai sentirsi umiliata per il semplice fatto di essere donna. Nessuna dovrebbe tornare a casa dopo una partita con il peso di insulti che negano il suo diritto di esistere in questo sport. Nessuna dovrebbe vivere la sensazione che il campo, lo spazio in cui si sente libera, possa trasformarsi in un luogo ostile. Per questo oggi denunciamo pubblicamente quanto accaduto. Non per alimentare rabbia, ma per assumere una responsabilità che riguarda tutti. Perché se i ragazzi di oggi parlano così, significa che noi adulti – società, allenatori, famiglie, istituzioni – non stiamo facendo abbastanza.

Il Napoli Women, però, non vuole limitarsi a condannare. Noi crediamo nella possibilità di crescere, di imparare, di cambiare. E crediamo che il compito dello sport sia anche questo. Per questo invitiamo ufficialmente la società, i suoi tecnici e i ragazzi coinvolti a trascorrere una giornata con noi presso un centro antiviolenza e antidiscriminazione, per un momento formativo sul rispetto, sulla parità di genere, sulle parole che feriscono e su quelle che costruiscono. Non per punire. Non per umiliare. Ma per offrire un’occasione vera di consapevolezza. Perché i bambini e i ragazzi di oggi non diventino gli uomini violenti di domani. Perché il calcio possa essere un luogo sicuro e inclusivo. Perché le nostre ragazze – e tutte le ragazze – sappiano che intorno a loro esiste una comunità pronta a proteggerle, sostenerle e credere in loro. Alle nostre ragazze vogliamo dire una cosa chiara: non siete sole. Il Napoli Women sarà sempre un luogo in cui il talento viene rispettato, la dignità viene protetta e la voce di ogni giovane atleta viene ascoltata. Trasformiamo questo episodio vergognoso in un punto di svolta. Non per alimentare conflitti, ma per costruire – insieme – un modo diverso di stare in campo, e fuori dal campo”.

L’altra società è il Don Guanella Scampia 1996

In riferimento al comportamento e al linguaggio profondamente offensivo e volgare espresso e manifestato da alcuni ragazzi tesserati della nostra società Don Guanella Scampia 1996, nei confronti delle atlete del Napoli Women, la società con il suo Presidente Don Aniello Manganiello prende le distanze e condanna fermamente simili comportamenti e il linguaggio volgare e sessista. Abbiamo sempre ribadito attraverso il calcio che i valori da perseguire sono il rispetto dell’altro e dell’altra, il linguaggio pulito e rispettoso, il contrasto alla violenza. Oltre alla condanna facciamo presente che saranno presi seri provvedimenti disciplinari nei confronti di questi tesserati anche per dare un segnale forte a tutti gli altri che fanno parte di questa Associazione sportiva. Nonostante la grande delusione e forte sofferenza che si sono generati dentro di noi, continueremo nel nostro impegno quotidiano a gettare il seme della legalità, del rispetto e della non violenza. Ci impegniamo a mettere in essere ancora di più percorsi di formazione, iniziative per una maggiore sensibilizzazione dei nostri tesserati su questi temi fondamentali e necessari per una società dove non abbiano cittadinanza l’offesa la prepotenza e la prevaricazione.

Napoli Women, insulti sessisti alle calciatori Under 17, Acampora e Vitelli (Pd): «Lo sport è inclusione e rispetto, abbiamo chiesto di invitare la squadra a Palazzo San Giacomo»