Trinity Rodman (figlia di Dennis) sarà la calciatrice più pagata al mondo: guadagnerà quasi 2 milioni di euro l’anno

Bonmatí ha vinto il terzo Pallone d’Oro di fila ma non è meritato. E allora Alessia Russo che deve dire? (So Foot)

Non è stata lei la più forte. È un'icona dello sport femminile ma Russo e Caldentey avrebbero meritato più di lei. Sta monopolizzando il Pallone d’Oro per la sua immagine, come Messi e Ronaldo.