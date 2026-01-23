Trinity Rodman (figlia di Dennis) sarà la calciatrice più pagata al mondo: guadagnerà quasi 2 milioni di euro l’anno
Guardian: il Washington Spirit ha usufruito della nuova regola “High Impact Player Rule”: ogni club può spendere fino a 1 milione di dollari in più, se la giocatrice in questione è considerata tra le "stelle del calcio".
L’attaccante del Washington Spirit (club dove militano anche le italiane Sofia Cantore e Lucia di Guglielmo) Trinity Rodman, figlia del cestista Dennis, ha firmato un prolungamento di contratto triennale col club, diventando la giocatrice più pagata al mondo.
Il Guardian scrive:
Il suo precedente contratto era di 1,1 milioni di dollari (circa 935mila euro) è scaduto a dicembre e aveva ricevuto offerte dall’Europa. Il nuovo contratto, fino al 2028, arriva dopo che il campionato femminile statunitense ha creato una nuova regola per il Fair-play finanziario chiamata “High Impact Player Rule”: ogni club può spendere fino a 1 milione di dollari al di sopra del tetto salariale, se la calciatrice in questione soddisfa un qualsiasi criterio che dimostri le credenziali di “stella del calcio”, come essere nominata tra i primi 40 delle migliori 100 calciatrici del Guardian negli ultimi due anni, o finire tra i primi 30 del Pallone d’Oro negli ultimi due anni.
Il nuovo stipendio dovrebbe dunque essere di 2 milioni di dollari (circa 1,7 milioni di euro) l’anno.