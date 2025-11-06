Mary Earps ha mostrato la tossicità del fandom del calcio femminile, ma lei ha goduto di ciò (Guardian)

La portiera Mary Earps, vincitrice di Euro 2022 e finalista ai Mondiali femminili 2023, ha scritto un’autobiografia. Nel libro, racconta di quando ha rinunciato alla Nazionale inglese e delle pressioni che ha subito.

Il giudizio sul libro di Mary Earps

Scrive Jonathan Liew sul Guardian:

“Quando arriverà il momento di scrivere sul libro di Mary Earps, una cronaca che, riflettendo, Earps probabilmente non dovrebbe tentare di scrivere da sola, cosa diranno? Diranno che ti sei esposto con dignità e classe? O diranno che hai passato il tuo tempo a goderti il dramma, sparando cose nelle chat di gruppo, scorrendo arrabbiato il feed dei social, esprimendo opinioni schiette su persone che quasi certamente non hai mai incontrato? Questa è stata una delle principali incongruenze di tutta la vicenda. Di volta in volta si sente l’opinione che la nuova autobiografia di Earps sia stata un episodio triste e deplorevole, una polemica inutile che non giova a nessuno nel calcio femminile. Questo non è ciò di cui dovremmo parlare, sostengono molte delle stesse persone che non riescono a smettere di parlarne. Earps e il suo editore possono festeggiare per la raffica di libri venduti.

Riavvolgiamo il nastro di un paio di anni, a un’era che probabilmente dobbiamo descrivere come il prime di Earps. Aveva giocato una finale dei Mondiali e affrontato un gigante dello sport globale per il rifiuto di fornire le maglie da portiera. Ha vinto il premio “Sports Personality of the Year” della Bbc. Tenete a mente che circa 18 mesi prima, prima di Euro 2022, quasi nessuno al di fuori del calcio femminile aveva davvero sentito parlare di lei. Earps aveva guadagnato questa ondata di adulazione interamente sulle sue abilità di portiera? Certo che no. La sua popolarità era stata costruita almeno in parte sulla personalità, o almeno su quella proiettata su di lei dai media. Questo è l’elemento della fama del calcio femminile che è tonalmente diverso dal suo equivalente nel maschile. È un processo intenso, spesso una corsa precipitosa di marchi ed editori con il sottotesto che il favore del pubblico può cambiare da un giorno all’altro. Anche se ha avuto tutto questo successo, Earps non è una milionaria, la sua professione è ancora in evoluzione, priva della ricchezza e del sostegno istituzionale che un uomo avrebbe avuto.

Una singola foto fuori contesto può generare mesi di meme. La speculazione sui partner e sulla sessualità delle giocatrici è essenzialmente valutata nell’esistenza. E per la maggior parte questo è solo contenuto, è parte di ciò che rende il fandom del calcio femminile uno spazio così tumultuoso e contro-culturale. Ma forse siamo anche volutamente ciechi ai modi in cui ha il potenziale per diventare tossico, i modi in cui il fandom può prendere gli elementi peggiori dei media, trasformando lo sport in dramma umano usa e getta. Ironia della sorte, è Earps che ha offerto una delle testimonianze di come deve essere abitare questo mondo: «Il calcio femminile è entrato in uno spazio che è diventato un po’ come l’intrattenimento, quindi a volte la tua vita viene scelta per il divertimento delle persone», ha detto in un’intervista alla Bbc questa settimana. E sì, Earps potrebbe aver approfittato del gioco che lei denuncia”.