Con il primo stipendio Kvaratskhelia ha pagato l’operazione al cuore del padre

Il New York Times racconta la storia del georgiano. "Da piccolo non giocava per divertirsi, se perdeva palla corre a difendere il portiere. La sua dote principale è il coraggio"

“Da bambino, Khvicha Kvaratskhelia si sedeva e aspettava che le mele crescessero“. Che è l’attacco un po’ poetico che sceglie il New York Times per raccontare – ora che ha vinto la Champions e non è più solo il fenomeno misconosciuto che portava il Napoli al terzo scudetto – la storia del georgiano. Una storia che resta, seppure già raccontata, parecchio originale per come è fatto il calcio di oggi. “Trascorreva le estati a Tsalenjikha, la città natale della sua famiglia, incastonata tra le montagne del Caucaso georgiano. Tra la loro casa e il fiume c’era una distesa verde, delimitata a un’estremità da un ampio cancello di ferro. Era un campo da calcio perfetto, se non fosse stato per un dettaglio”.

“L’identità regionale è importante in Georgia – racconta il Nyt – sebbene sia cresciuto principalmente nella capitale, Tbilisi, la famiglia di Kvaratskhelia è mingreliana, un gruppo etnico dell’ovest del paese. E sebbene Tsalenjikha abbia una popolazione di soli 25.000 abitanti, i suoi abitanti hanno avuto un’influenza enorme sulla storia georgiana. L’elegiaco Terenti Graneli è stato il poeta più importante della nazione per 800 anni. Meliton Kantaria è stato il soldato che ha issato la bandiera sovietica sul Reichstag nel 1945”. Ecco: ora però c’è Kvara. Li ha eclissati tutti.

The Athletic (sempre il Nyt) è andato a Tbilisi “per scoprire come il remoto avamposto calcistico della Georgia ha dato vita a Kvaratskhelia”.

“Nella casa di Kvaratskhelia a Tbilisi c’è una videocassetta fatta in casa da sua madre Maka. Con Badri (il padre, ndr) spesso lontano dal campo per tutta la sua carriera – ha giocato in Azerbaigian per diversi anni, vincendo anche tre presenze con la nazionale maggiore – Maka voleva che la sua famiglia rimanesse unita. La cassetta mostra Badri giocare per il club azero FK Shamkir nella partita di qualificazione alla Champions League contro i lettoni dello Skonto FC, dove ha segnato una tripletta. Kvaratskhelia si sarebbe allenato ripetutamente sui calci di punizione del padre. Mentre Kvaratskhelia muoveva i primi passi nel calcio professionistico, Badri si ammalò gravemente. I medici gli dissero che avrebbe dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico al cuore d’urgenza, ma la famiglia non poteva permetterselo. Alla fine, il primo stipendio di Kvaratskhelia al Lokomotiv Mosca, con un aumento di stipendio, gli permise di pagare l’operazione che salvò la vita del padre”. Badri non era allo stadio per la finale con l’Inter. Il suo cuore non avrebbe retto.

“Una volta, a Khvicha fu regalato un kimono e gli fu detto di provare il judo”, ricorda Badri. “È uno sport molto rapido: se esiti un secondo, sei a terra. L’allenatore notò i suoi riflessi e lo riconobbe subito come uno sportivo.”

“E a livello di Champions League, il dribbling è una forma di combattimento – scrive ancora il Nyt – I suoi primi allenatori si meravigliavano della rapidità dei suoi tocchi rapidi e leggeri, che a volte sembrano più scherma che calcio. Si dice che i grandi tecnici si innamorino prima del pallone, poi dello sport. Kvaratskhelia non era diverso”.

La mamma racconta di un bambino “azzeccato” letteralmente al pallone. “Ma quando giocava da piccolo, non giocava mai per divertimento. Se perdeva palla, correva indietro per difendere la porta, per aiutare il portiere. Credo sia per questo che sapevo che sarebbe andato tutto bene quando si è trasferito al Napoli”.

Il capo scout della Dinamo Tbilisi, Temur Ugrekhelidze, che lo notò quando aveva 10 anni, dice che “era il suo coraggio. Era quello che lo distingueva di più. Ogni volta che palleggiava, palleggiava in avanti. Ci sono molti giocatori che ci provano una volta, perdono palla e hanno paura di rifarlo. Ma anche se perdeva palla cinque volte, lui cercava di superare il suo avversario e andare avanti”.

“Rispetto ai suoi fratelli, Kvaratskhelia è cresciuto lentamente: la sua famiglia ritiene che questo sia uno dei motivi per cui ha evitato infortuni muscolari nel corso della sua carriera, poiché il suo corpo si è gradualmente abituato alla sua struttura. Ha giocato come ala destra ortodossa in tutte le fasce d’età, anziché come suo abituale sinistro. Con le partite a ranghi ridotti della Dinamo prive di terzini, ci si aspettava che anche gli esterni coprissero la difesa, sviluppando il loro ritmo di gioco”.

“C’è stata un’altra volta, da ragazzino, che aveva la febbre, un virus molto forte”, racconta papà Badri. “Non ha potuto allenarsi per un mese. Ma sai, per dei quattordicenni è orribile. Così hanno giocato contro il loro più grande rivale, Saburtalo, e lui ha insistito per stare in panchina. Alla fine del primo tempo, il portiere della Dinamo è stato espulso. Poi è entrato Khvicha, e bang: 3-0 per la Dinamo, con tutti e tre i gol di Khvicha”.

La famiglia Kvaratskhelia affrontò problemi finanziari quando Khvicha entrò nell’adolescenza. Erano in difficoltà, con Badri costretto a rimanere in Azerbaigian per cercare lavoro e Maka che si trasferì temporaneamente a Tsalenjikha. Maka gli dava piccole somme di denaro per provvedere a se stesso durante i tornei. “Ma non le spendeva mai!” ricorda. “Le teneva, tornava e le spendeva per i suoi fratelli, o per i suoi amici, o portava qualcun altro povero a mangiare al McDonald’s. Le condivideva sempre“.

“Fuori dal campo, Kvaratskhelia era generoso, ossessionato dal suo miglioramento personale e immancabilmente cortese. In campo era aggressivo.

Una volta, dopo una partita contro il Liverpool nel settembre 2022, Badri ha chiesto a suo figlio di procurargli la maglia di Virgil van Dijk. “È venuto da me dopo la partita e mi ha detto che si vergognava troppo per chiedere la maglia. Solo quando hanno giocato la partita in trasferta a Liverpool, Virgil lo ha chiamato personalmente e gli ha chiesto se potevano scambiarla“.

“Onestamente, non ha una vita al di fuori del calcio”, dice Maka, prima di descrivere un’eccezione. Durante le trasferte con la squadra, Kvaratskhelia si trova spesso a leggere libri tascabili, con la faccia contratta dalla concentrazione come se stesse giocando, leggendo romanzi gialli. Agatha Christie è il suo preferito.