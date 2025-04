Luis Enrique: «Sento un clima negativo, ma potrei sbagliarmi. La pressione non ci soffoca, siamo ambiziosi»

In conferenza: «Il Psg non ha mai vinto la Champions League? Nemmeno l’Arsenal. La vittoria contro il Liverpool ci ha dato fiducia»

La conferenza stampa di Luis Enrique, tecnico del Psg, alla viglia della semifinale di andata contro l’Arsenal in programma domani sera all’Emirates.

Luis Enrique: «La vittoria contro il Liverpool ci ha dato fiducia»

Le chiavi della partita secondo Luis Enrique:

«Sono semifinali di Champions League, ma sono pur sempre due partite tra due squadre con lo stesso obiettivo, due avversari che vogliono fare meglio. La chiave sarà gestire la pressione, il ritiro… Dovremo gestire tutto questo al meglio; sarà molto importante».

Il tecnico contento della sua squadra:

«Non parlo né del bene né del male dell’avversario. È una delle migliori squadre d’Europa e sta facendo un lavoro straordinario con il suo allenatore da diversi anni. Meritiamo tutti di essere qui. La mia squadra è quella che preferisco, ecco perché sono qui. Ad alcuni piacerà di più il Paris, ad altri l’Arsenal, fa parte della vita».

Luis Enrique “non è preoccupato” nonostante il momento non felice in campionato (già vinto):

«Non mi riguarda».

Arsenal e Psg sono simili secondo il tecnico spagnolo:

«Arsenal e Psg sono simili. Una squadra capace di attaccare e difendere insieme, con giocatori di altissimo livello come noi, senza dipendere dai singoli. L’Arsenal è la squadra migliore che abbiamo mai affrontato? Non lo so, è difficile dirlo. In ogni caso, sono una delle migliori squadre europee, questo è certo, e lo siamo anche noi».

«L’atmosfera è eccezionale. Sono la persona più triste del gruppo, quindi immagina come si sentono gli altri! Potete mandarmi i vostri pensieri e le vostre domande, a volte negative, non ho paura! Sento qualcosa di negativo nel clima attuale, sì, ma potrei sbagliarmi».

Sono tutti a disposizione:

«Tutti i giocatori sono disponibili, e lo stesso vale per Doué. Lavoriamo su tutti gli aspetti del gioco, compresi i calci piazzati, altrimenti come pensi che mi avrebbero dato la patente da allenatore?».

«L’obiettivo è fare un altro passo avanti dopo aver raggiunto la stessa fase della competizione dell’anno scorso».

Luis Enrique difende Vitinha:

«Vitinha ha detto che non ha giocato al meglio ultimamente? Okay. Essere esigenti è molto importante, e io sono d’accordo. Ma penso che Vitinha e tutti gli altri giocatori abbiano un livello molto alto, te lo garantisco».

C’è la pressione di vincere la prima Champions League?

«L’obiettivo è difficile da raggiungere. Questa pressione non ci soffoca, però; siamo ambiziosi. Quando diciamo di fare la storia, parliamo di fare qualcosa che nessuno ha mai fatto prima di noi. La squadra ha molta fiducia, a volte siamo meno brillanti, ma fa parte della vita. Nei miei giorni liberi, ho visto che la gente trasmette positività, vuole vedere grandi prestazioni. Il Psg non ha mai vinto la Champions League? Nemmeno l’Arsenal. Non dobbiamo lasciare che questo ci impedisca di giocare al massimo livello; dobbiamo tenerlo a mente, ma concentrarci su quello che dobbiamo fare».

La vittoria contro il Liverpool in Champions ha dato fiducia:

«La vittoria contro il Liverpool è stata molto positiva per noi in termini di fiducia, ma ogni partita è diversa e lo sappiamo. Tutti parlano della Premier League come del miglior campionato del mondo. Non so se sono d’accordo o no. Non importa. Posso dire sì o no, tutti mi criticheranno comunque».

