Kvaratskhelia: «La parte più difficile di quando ti trasferisci a gennaio è che c’è poco tempo per ambientarsi»

Khvicha Kvaratskhelia alla vigilia della semifinale di andata di Champions contro l’Arsenal ha rilasciato un’intervista alla sito ufficiale della Uefa. Khvicha è arrivato al Paris Saint-Germain dal Napoli solo a gennaio ma ha già dato un contributo importante in Champions League.

Kvaratskhelia: «La cosa che mi ha colpito di più in assoluto di Luis Enrique è il suo lato umano»

Il georgiano parla proprio del trasferimento al Psg: «La parte più difficile è che, quando ti trasferisci a gennaio, arrivi in squadra a metà stagione. È tutto difficile e c’è poco tempo per ambientarsi». Grazie allo staff, agli allenatori e ai compagni però è riuscito ad adattarsi piuttosto in fretta. «Mi hanno fatto sentire come se facessi parte della squadra da molto tempo. Il fatto che mi abbiano accolto come in famiglia mi ha messo a mio agio e mi ha aiutato sicuramente a trovare il mio posto in campo».

Luis Enrique è stato fondamentale per il suo trasferimento. «Quello che mi ha colpito di più di lui è il tipo di persona che è e il modo in cui tratta i giocatori. Se qualcuno viene da te con calma e ti spiega tutto, allora ti sforzi ancora di più di capire e di giocare meglio. Sia dentro che fuori dal campo, ti fa sentire che devi dare il massimo per lui, per il club e per tutti i tifosi. Ti tratta con grande rispetto e chiarezza. La cosa che mi ha colpito di più in assoluto è il suo lato umano».

Infine il tema spinoso, la Champions League, il tanto agognato trofeo:

«Stiamo cercando di fare del nostro meglio e stiamo facendo molto bene. La chiave è rimanere concentrati sul nostro gioco, ogni partita e su ogni momento che ci aspetta. Credo che per noi sia tutto possibile».

