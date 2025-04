Il grido di aiuto di Fagioli: «Non riesco più a resistere, la Juve ha capito. Non riesco più ad andare al campo felice»

Da Repubblica. Al suo agente Giordano: «Ricevo minacce e tutto e non ho più tempo né scuse né niente. Se scoppia la bomba, sono rovinato a vita»

Nicolò Fagioli è il calciatore che si trova nella posizione peggiore rispetto agli altri per quanto riguarda le scommesse illegali. Aveva debiti a Torino e a Roma. Quasi 3 milioni, impossibili da saldare per lui in breve tempo. Ma chi organizzava le scommesse voleva i soldi e dalle richieste si è passati alle minacce. A un certo punto Fagioli non resiste più e chiede a Marco Giordano, suo agente, di attivarsi per trovare una soluzione. Il grido di aiuto nella chat di Fagioli viene riproposto da Repubblica.

Fagioli: «Ho minacce e tutto e non ho più tempo né scuse né niente»

Da Repubblica:

“Le minacce che arrivano sono violente. «Te faccio smettere di giocare. Ti levo pure la penna per firmare i contratti perché sei un cesso. So tutto, i soldi segnati ad altre persone che sono tutti tuoi» gli dice Nelly (dovrebbe essere il capo dell’organizzazione criminale, non ancora identificato, ndr). Fagioli però quei soldi non li ha. E allora prima prova, cambiando procuratore, a vendere i diritti di immagine anche per il futuro, da dare in garanzia ai creditori. Poi si rivolge al figlio di Bruno Giordano, Marco. Che lo tranquillizza, sostenendo di essersi mosso con altri malavitosi romani per evitare che gli diano fastidio. Fagioli disperato e gli scrive un messaggio che la sintesi, triste, di questa storia:

«Ciao Marco. Riguardo a quella situazione purtroppo ti devo dire che veramente non riesco più a resistere. Ho fatto danni ma non so più gestirla oggi mi hanno parlato alla Juve dicendomi se avevo qualche problema perché stanno capendo che ho qualcosa e che gli arrivata voce del gioco e perché non mi vedono più presente con la testa al campo e alle partite… ora domani non giocherò e se continua a così starò sempre in panchina ma perché vero non riesco più ad andare al campo felice… Perché la realtà che ho minacce e tutto e non ho più tempo né scuse né niente. E se scoppia la bomba io sono rovinato a vita. Anche la Juve mi ha detto oggi così. La notte sono triste e al campo non vado più volentieri… Puoi parlare con i capi per capire se possono aiutarmi o no? Perché è un problema più grande di me»“.

ilnapolista © riproduzione riservata