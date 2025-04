Scommesse, i calciatori inviavano screen di scommesse legali togliendo uno zero dall’importo per aggirare i limiti (CorSera)

I siti legali non consentono giocate oltre un certo limite. Gli screen delle scommesse servivano per giocare sui siti illegali con importi superiori il limite

Il caso delle scommesse si arricchisce giorno dopo giorno di nuovi dettagli. Era rimasta in sospeso «la frase tiratelo in mezzo a giocare senza lo 0» intercettata dai pm dalle chat di Fagioli in riferimento al coinvolgimento di Zaniolo. Oggi Luigi Ferrarella sul Corriere delle Sera chiarisce il senso di quella frase.

Come i calciatori aggiravano i limiti delle scommesse legali

Sul Corriere della Sera si legge:

(Frate, tiratelo in mezzo a giocare senza lo 0, intanto prendi qualcosina tu e lui risparmia qualche cosa»). «Senza lo 0» è l’inno nazionale del gruppo. Significa che i calciatori inviavano a De Giacomo (o al suo collaboratore Patrick Frizzera oggi parimenti a rischio arresto) uno screenshot di siti legali (come gli estranei Snai o Bet 365) per comunicare la scommessa (da piazzare invece sui siti illegali) togliendo uno zero dall’importo da scommettere realmente, perché i siti legali non consentono giocate superiori ad un certo limite («10 k, ho messo 0 in meno nella foto sennò non la prende»).

Rispetto all’accusa di essere l’organizzatore degli illeciti, però, De Giacomo può sviluppare un margine di difesa perché anche per la gip «dalla lettura delle numerose chat con Fagioli», circa 12.000, «si evince che De Giacomo non era il proprietario dei siti utilizzati, ma si è avvalso delle piattaforme per consentire il gioco agli scommettitori»

[Tommaso De Giacomo, per i pm “colui che su piattaforme online non autorizzate crea il profilo e fornisce le credenziali di accesso agli scommettitori, carica il denaro ed effettua le operazioni all’interno dei profili dei giocatori, li ammette ai tavoli da gioco virtuali protetti da password, gestisce «la cassa» e regola i saldi attraverso il sistema degli orologi in gioielleria o tramite ricariche di account di prestanomi, e sollecita i calciatori più indebitati a individuare nuovi scommettitori promettendo ricompense in bonus sui conti di gioco o decurtazioni di debiti].

