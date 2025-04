Il Bayern mette in vendita Kim, il ds Eberl lo ha criticato pubblicamente (Sky Sport De)

Non è riuscito a replicare Napoli, non è stato all’altezza delle aspettative. Il Bayern vuole sostituirlo con Huijsen il fenomeno della Juve svenduto da Giuntoli

Il Bayern Monaco è disposta ad ascoltare le offerte per Kim Min-Jae, ex Napoli. Anche se non si sta insistendo sulla cessione del difensore centrale 28enne, il club non è del tutto convinto. In caso di partenza, Huijsen potrebbe essere l’obiettivo. Sì proprio lui il fenomeno della Juventus svenduto da Giuntoli.

Kim responsabile del gol del Dortmund nell’ultima di campionato

L’ex Napoli è stato uno dei protagonisti del terzo scudetto del Napoli. L’estate del 2023 successiva il Bayern pagò la clausola e lo fece suo per 50 milioni di euro. Ma “nel Bayern Monaco, Kim è riuscito a consolidare queste prestazioni solo in misura limitata. Finora, il nazionale sudcoreano ha collezionato 77 presenze ufficiali con il Bayern, ma anche nella sua seconda stagione non ha fornito le prestazioni ci si aspettavano. In totale, Kim ha già commesso sei errori in questa stagione, il più recente dei quali nella partita contro il Borussia Dortmund“.

Max Eberl, direttore sportivo dei bavaresi, ha pubblicamente criticato le prestazioni di Kim. «Ha fatto un errore. Ha perso di vista il suo avversario», ha detto Eberl commentando il gol dell’1-0 del Borussia Dortmund. «Fino ad allora, aveva giocato un’ottima partita contro Guirassy. Ma lui sa il fatto suo». Sei minuti dopo il gol subito, Kompany lo sostituì con Raphael Guerreiro .

Lothar Matthäus su Sky Sport ha parlato della possibilità di vedere il difensore titolare contro l’Inter in Champions: «Cambiare di nuovo tutto a causa di una mossa sbagliata di Kim non farebbe bene né al giocatore né all’intera struttura. Kim ha dimostrato di cosa è capace. Certo, ogni tanto commette errori nel suo gioco, ma sostituirlo dopo l’infortunio di Upamecano e quindi riorganizzare l’intera difesa centrale è qualcosa che sicuramente non farei. Inizierei con Kim e Dier al centro della difesa, con Josip Stanisic a sinistra e Konrad Laimer a destra».

