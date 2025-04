Kim fa lo spettatore sul gol di Lautaro, Müller prova a salvare la serata del Bayern (Süddeutsche)

Le pagelle del quotidiano bavarese: Kane si mangia un gol fatto. Tutto lo stadio aspettava l’entrata in campo di Müller

La vittoria dell’Inter sul Bayern Monaco per 2-1 in trasferta dà un vantaggio in più ai nerazzurri per la gara di ritorno di Champions. In gol Lautaro Martinez e Davide Frattesi; per il Bayern, Thomas Müller, entrato dalla panchina.

La serata del Bayern salvata da Müller

La Süddeutsche ha raccontato le prestazioni dei diversi giocatori bavaresi.

Per Kim, rientrato in tempo dall’infortunio al tendine d’Achille, il quotidiano scrive:

Kim Minjae ha un passato italiano importante. Lautaro Martínez dell’Inter se lo ricordava sicuramente, avendo duellato con lui quando giocava col Napoli. In ogni caso, durante un’azione importante [primo gol dell’Inter], è rimasto attaccato a Thuram, e così ha potuto osservare da distanza ravvicinata non solo il suo elegante passaggio di tacco nell’area di rigore, ma anche il bellissimo gol di Lautaro.

Non è stata una serata fortunata neanche per Harry Kane, che si è divorato un gol:

Kane ha segnato così tanti gol importanti in questa stagione e trasformato così tanti rigori che è stato difficile credere a ciò che è successo al 26esimo minuto. Per quasi 70 minuti ha lottato quasi disperatamente per correggere il suo errore, ma non era la sua serata.

Il Bayern può riporre una speranza in vista della gara di ritorno grazie al gol di Thomas Müller, prossimo all’addio:

L’uomo che tutti aspettavano è rimasto a lungo in panchina, con una maglietta a maniche corte e le mani sui fianchi, a fare riscaldamento: Thomas Müller. Finché al 71esimo minuto un assistente non è arrivato da lui di corsa e gli ha fatto segno che stava per entrare. Sette minuti dopo, grazie a un bel passaggio di Gnabry, ha la possibilità di segnare, ma il suo tiro viene bloccato. All’85esimo, dopo una delle sue cavalcate incredibili, si è trovato nel posto giusto e ha segnato il gol del pareggio.

