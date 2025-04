Bergoglio divenne Papa Francesco e dieci mesi dopo il suo San Lorenzo vinse la prima Copa Libertadores (Marca)

Era un grande appassionato di sport. «San Lorenzo de Almagro fa parte della mia identità culturale», disse

Papa Francesco si è spento all’età di 88 anni. Si trovava a Roma, a Casa Santa Marta, dove era stato trasferito dopo il lungo ricovero al Gemelli. Le sue condizioni erano evidentemente peggiorate nelle ultime ore, fino alla triste notizia nella prima mattinata. A dare l’annuncio della sua morte è stato il cardinale Farrell in un video postato su “Vatican news”.

Papa Bergoglio è un Pontefice che resterà nella storia anche per essere stato un grande amante dello sport, in particolare del basket e del calcio. Su questo aspetto si sono soffermati i colleghi di Marca dedicandogli un lungo approfondimento. Ve ne riportiamo un estratto.

Papa Francesco e l’amore per lo sport

“Bergoglio ha ereditato dal padre l’amore per i colori di San Lorenzo. Giocava nella squadra di basket e ogni domenica andava con il figlio al Gasómetro in Avenida La Plata, lo stadio del club argentino”, si legge sul giornale spagnolo.

La sua passione per San Lorenzo

“A soli 9 anni, il Papa rimase affascinato dal gioco travolgente del “Ciclón” dopo una stagione che sarebbe passata alla storia. Era il 1946. In quella stagione la squadra rossoblu fu incoronata campione con leggende del calibro di René Pontoni, Armando Farro e Rinaldo Martino. Tale fu il segno che quella squadra lasciò in Bergoglio che, 60 anni dopo, il pontefice era in grado di recitare a memoria quella formazione”, scrive Marca.

“Nel corso del tempo, Jorge Mario mantenne uno stretto rapporto con il San Lorenzo. Quando divenne arcivescovo di Buenos Aires, officiava messe nella cappella del club ogni 1° aprile, anniversario della sua fondazione, e nel Villaggio Olimpico, da dove poteva vedere il Nuovo Gasometro. Ma questo non gli bastava e nel 2008 decise di iscriversi al club come socio, quota associativa che continuò a pagare fino ai suoi ultimi giorni”.

“Coincidenza o no, 10 mesi dopo essere stato nominato pontefice, il San Lorenzo vinse la sua prima Copa Libertadores contro il Nacional del Paraguay, vincendo la finale per 2-1. Una settimana dopo la vittoria della Coppa, una delegazione del club fece visita a Bergoglio in Vaticano per consegnargli una maglia con il suo nome e una replica della Copa Libertadores. «San Lorenzo de Almagro fa parte della mia identità culturale», affermò il Papa”.

Stamattina è venuto a mancare Papa Francesco. Il Pontefice si è spento all’età di 88 anni a Roma, a Casa Santa Marta, dove era stato trasferito dopo il lungo ricovero al Gemelli. L’annuncio è stato dato tramite un video dal cardinale Farrell:

«Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della Sua chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio ed amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l’anima di Papa Francesco all’infinito amore misericordioso di Dio Uno e Trino».

More Papa Francesco, rinviate tutte le partite di Serie A, B e C

La morte di Papa Francesco ha portato le massime istituzioni sportive italiane a rinviare le gare in programma quest’oggi a data da destinarsi. Si fermano anche la Serie A, B e C.

La nota della Lega Serie A

“A seguito della scomparsa del Santo Padre, la Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che le gare previste nella giornata odierna di Campionato di Serie A Enilive e Primavera 1 sono rinviate a data da destinarsi”.

La nota della Serie Bkt

“Tutta la famiglia della B piange la morte di Papa Francesco, ‘persona di grande carità cristiana e uomo vicino agli ultimi, dotato di grande umiltà e spirito cristiano’ lo ricorda il Presidente della Lega Serie B Paolo Bedin.

Come disposto dalla Federazione, di intesa con le leghe, sono state sospese tutte le competizioni in programma nella giornata di oggi, dalla Serie A ai Dilettanti, compresa ovviamente la 34a giornata della Serie Bkt“.

