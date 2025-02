Slot non convoca Chiesa e chiede di ampliare le rose della Premier a 23 giocatori (The Guardian)

«La Premier è il campionato in cui le squadre giocano il maggior numero di partite e possiamo portare in campo solo 20 giocatori, non capisco perché»

Molto interessanti come sempre le dichiarazioni del tecnico del Liverpool Arne Slot, che non ha mai peli sulla lingua. Ancora una volta ha dovuto escludere Federico Chiesa dai convocati per la gara contro il Tottenham di domani, a causa del fatto che in Premier possono essere solo 9 i sostituti a sedersi sulla panchina durante una partita.

Slot ha chiesto alle autorità inglesi di ampliare le rose a 23 giocatori (The Guardian)

Di seguito quanto si legge dal The Guardian:

“Arne Slot ha chiesto alle autorità calcistiche inglesi di ampliare le squadre per le partite a 23 giocatori per aiutare con il calendario frenetico che squadre come il Liverpool stanno affrontando. Attualmente nelle competizioni nazionali, a un allenatore è consentito nominare solo nove sostituti, il che porta a difficili conversazioni sull’esclusione di singoli individui. Il Liverpool affronterà domani il Tottenham nella seconda tappa della semifinale di Coppa di Lega ad Anfield, dopo aver perso 1-0 nella prima tappa quasi un mese fa. Slot, che sarà senza Trent Alexander-Arnold per la visita del Tottenham, ha dovuto escludere Federico Chiesa e Joe Gomez dalla squadra che ha giocato contro il Bournemouth sabato e l’olandese avrebbe preferito poterli includere.

«Siamo qui in un paese in cui giochiamo la maggior parte delle partite, specialmente squadre come Aston Villa, Chelsea, Arsenal, noi, tutte quelle che giocano in Europa e noi abbiamo la Coppa di Lega e la FA Cup», ha detto Slot. «Non capisco perché non arriviamo a 23 in questo paese perché in questo paese giochiamo la maggior parte delle partite in tutto il mondo e abbiamo solo 20 giocatori che possiamo portare alla partita. Non è per quella partita perché nove sostituti sono più che sufficienti, ma per far andare avanti lo spogliatoio perché in questo paese servono più di 20 giocatori.»”

