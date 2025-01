Slot smentisce le voci su Kvaratskhelia: «A gennaio quasi tutte queste storie non sono vere»

The Athletic lo smentisce: “Il Liverpool è attento alla situazione”. Su Chiesa, invece, il tecnico ha chiarito: «Ha dovuto battere la concorrenza e i problemi fisici, le prossime settimane saranno cruciali».

Arne Slot, tecnico del Liverpool, intervenuto in conferenza stampa, ha commentato così alcuni rumors sulla possibilità di vedere ai Reds Khvicha Kvaratskhelia: «9 volte su 10, 99 volte su 100, nel mese di gennaio è chiaro che quasi tutte queste storie non erano vere. Allora cosa posso commentare a riguardo? Le voci continuano, ma nessun commento da fare da parte nostra».

Il Liverpool monitora la situazione Kvaratskhelia

Ma The Athletic smentisce l’allenatore del Liverpool. “Il club potrebbe prendere in considerazione l’idea di ingaggiare Khvicha Kvaratskhelia dal Napoli. Il Paris Saint-Germain sta emergendo come il principale contendente, mentre Kvaratskhelia figura anche nell’elenco dei potenziali obiettivi per squadre come il Chelsea. Anche il Liverpool è attento alla situazione, nonostante sia ben fornito nelle ampie aree di attacco allo stato attuale delle cose. Luis Diaz, Cody Gakpo, Diogo Jota e Darwin Nunez possono tutti giocare sul lato sinistro; la posizione più efficace di Kvaratskhelia“.

L’interesse però potrebbe portare a intervenire in uscita, indipendentemente dall’interesse del Napoli per Chiesa.

Slot: «Chiesa ha dovuto battere la concorrenza e i problemi fisici, le prossime settimane saranno cruciali»

Sul calciatore ex Juventus, il tecnico ha dichiarato:

«Ogni partita rappresenta un’opportunità per ogni giocatore di guadagnare minuti in campo. Per Federico, però, la situazione è stata più complicata, non solo per le difficoltà legate alla sua condizione fisica, ma anche per la forte concorrenza con giocatori del calibro di Cody Gakpo, Luis Diaz, Diogo Jota, Darwin Nunez e Mo Salah. Tutti conoscono i numeri di Salah: è raro trovare una ragione per lasciarlo fuori, sia prima che durante una partita, soprattutto considerando la sua forma strepitosa. Per quanto riguarda Federico, il suo tempo limitato in campo non dipende solo dalla concorrenza, ma anche dal percorso che ha seguito per rientrare in forma. Gli altri erano già a pieno regime, mentre lui ha dovuto recuperare fisicamente. È un insieme di fattori che hanno inciso sul suo impiego finora. Tuttavia, le prossime settimane e mesi saranno cruciali, e vedremo se potrà darci un contributo significativo, considerando che la seconda parte della stagione è ancora più importante della prima».

