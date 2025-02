Napoli, Okafor l’unico esterno che poteva trasferirsi in prestito nelle ultime ore di mercato a quelle cifre (Sky)

Prestito oneroso a 2,5 con diritto di riscatto fissato a 25 milioni, da definire gli ultimi dettagli. È stato Il mercato delle opportunità mancate per il Napoli

Si avvicina la chiusura del calciomercato ma sembra che il Napoli con Okafor abbia concluso il suo mercato. Emanuele Baiocchini, inviato Sky sport, sul calciomercato del Napoli ha le idee piuttosto chiare. Per Okafor mancano gli ultimi dettagli.

In prestito oneroso a 2,5 con diritto di riscatto fissato a 25 milioni, da definire gli ultimi dettagli

Le parole di Baiocchini:

«L’operazione Okafor da definire in tutti gli ultimi spetti. L’affare è legato agli ultimi arrivi nel Milan. Prestito oneroso a 2,5 con diritto di riscatto fissato a 25 milioni. Riscatto molto alto, alla fine era l’unico esterno che poteva trasferirsi in prestito nelle ultime ore di mercato a quelle cifre. Sembrava un altro il mercato del Napoli. Però evidentemente non si è voluto far prendere alla gola dalle proprietarie del cartellino di Garnacho, Adeyemi. La fiorentina per Comuzzo ha tenuto duro. Anche a livello comunicativo. La Fiorentina aveva fatto un pressing iniziale. Ha tenuto il punto e alla fine resta alla Fiorentina. Il mercato delle opportunità mancate per il Napoli ma anche del grande incasso Kvarataskhelia. Si andrà avanti così fino alla fine cercando di vincere lo scudetto e poi magari una grande campagna acquisti in estate».

Salta pure Saint-Maximin, arriva Okafor. Ne dà l’annuncio Di Marzio

Il Napoli vira definitivamente su Okafor. Niente da fare per Saint Maximin, lo scrive Gianluca Di Marzio su X:

“Calciomercato | Napoli, non si riesce a chiudere per Saint-Maximin. Virata ormai definitiva su Okafor: prestito oneroso con diritto attorno ai 25 milioni”.

Secondo il giornalista sportivo, Saint-Maximin si è rivelata una trattativa un po’ troppo complicata. Okafor arriva in prestito con diritto di riscatto intorno ai 25 milioni.

Sky Sport conferma: “Alla fine accordo trovato con Okafor, si trasferisce al Napoli. Ha cambiato agente e questo ha favorito il trasferimento“.

