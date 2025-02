Napoli, contro il Como di nuovo il 3-5-2 con Olivera in vantaggio su Spinazzola per recuperare (Sky)

Le parole di Ugolini: «Questo sistema di gioco valorizza Raspadori, ma bisogna anche dire che il Napoli continua a vivere in emergenza, al netto di un mercato deficitario».

Il giornalista Massimo Ugolini è intervenuto a Sky Sport per le ultime notizie in casa Napoli. Il tecnico Antonio Conte potrebbe riconfermare il 3-5-2 visto contro la Lazio data l’emergenza infortuni sulla fascia sinistra.

Il Napoli potrebbe riproporre il 3-5-2 contro il Como

Ugolini spiega:

«Molto probabilmente rivedremo il 3-5-2, anche se dipenderà dai recuperi di Olivera e Spinazzola. L’uruguaiano sembra essere quello più pronto. Conte spera di recuperare almeno un paio di tre grandi infortunati che hanno azzerato la catena di sinistra. Con ogni probabilità, se non ci saranno recuperi, rivedremo lo stesso modulo. Anche perché questo sistema di gioco valorizza le qualità di Raspadori, decisivo contro Venezia e Lazio. Quindi il 3-5-2 potrebbe essere la soluzione giusta. Bisogna dire anche che il Napoli continua a vivere una situazione di grande emergenza, al netto di un mercato evidentemente deficitario per il sostituto di Kvaratskhelia e il difensore che non è riuscito più a prendere».

Il Napoli primo in classifica arriva da sei successi: qual è il segreto di Conte?

«L’equilibrio, garantito dal sacrificio di tutti. Quando il Napoli perde palla, rientrano in undici. Così prende pochi gol e non a caso quella azzurra è la miglior difesa del campionato».

Nelle ultime settimane è salita pure la produzione offensiva.

«Lukaku è la solita boa cui puoi appoggiarti per ripartire, ma la vera aggiunta è stata la crescita di Neres. Il brasiliano è veloce e dà quel tocco di fantasia al solido canovaccio “contiano”».

