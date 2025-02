Marca spiega il “caso” Como: hanno speso più dello United perché i proprietari sono sfondati di soldi

Solo a gennaio hanno speso 50 milioni di euro. I fratelli Hartono hanno un patrimonio netto di 26,5 miliardi di e 25,5 miliardi di dollari

“Pazzesco”, scrive Marca. “Ciò che Cesc Fabregas ha fatto al Como in questo calciomercato invernale è stato pazzesco”. In Spagna cercano di spiegare il fenomeno di una neopromossa (che lotta per non retrocedere) che solo a gennaio ha speso 49,2 milioni di euro per i rinforzi. Più del Manchester United, dell’Aston Villa o della Juventus. Il Como è infatti la squadra italiana che ha speso di più, un milione in più del Milan che pure ha preso Joao Felix e Gimenez.

“La spiegazione di questo mistero è in realtà semplice – scrive Marca – il club è di proprietà dei fratelli Hartono, indonesiani, anche se la base giuridica della proprietà è a Londra (Djarum Group). I fratelli sono rispettivamente all’ottavo e al decimo posto nella classifica dei proprietari più ricchi del calcio mondiale. Secondo Forbes, hanno un patrimonio netto di 26,5 miliardi di dollari e 25,5 miliardi di dollari, classificandosi rispettivamente al 71° e al 76° posto tra le persone più ricche del mondo”.

Il Como ha già speso 100 milioni di euro tra estate e inverno. L’ultimo esercizio finanziario è stato chiuso con una perdita di 47 milioni. Ma la posizione finanziaria netta è comunque in positivo di 3,3 milioni di euro per l’assenza di debiti finanziari.

A gennaio hanno speso 15 milioni per Maxence Caqueret dal Lione, quasi 14 per Douvikas, 12 per Assane Diao, e poi hanno preso Vojvoda, Butez, Iván Azón, Smolcic, Ikoné, Álex Valle e Dele Alli. Ha ceduto 12 giocatori, ma tutti in prestito. E nonostante ciò ha ancora più di 30 giocatori in rosa.

