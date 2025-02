Si sono fatti ammaliare dalle sirene del Napoli favorito perché non ha le coppe. Sarebbe vero se Conte avesse le alternative di Inzaghi, Gasperini, Motta e Conceiçao

L’impressione è che a Napoli l’ambiente non abbia compreso quanto grande sia stato il lavoro di Conte (Libero)

Scrive il quotidiano Libero (non certo simpatizzante del Napoli) a firma Gabriele Galluccio:

L’undici titolare con Buongiorno e Olivera non ha nulla da invidiare a quello delle rivali, il problema è che Buongiorno e Olivera non ci sono da settimane.

La partita di sabato all’Olimpico contro la Lazio arriva in un momento complesso, dato che né Olivera né Spinazzola recupereranno, con Buongiorno sempre in dubbio.

L’impressione è che a Napoli l’ambiente non abbia ben compreso quanto grande sia stato finora il lavoro di Conte, che ha rianimato una squadra da encefalogramma piatto e che ormai non ha più nulla in comune con quella fortissima che due anni fa ha vinto lo scudetto.

Forse sotto al Vesuvio in troppi si sono fatti ammaliare dalle sirene “straniere”, che gridano ai quattro venti che il Napoli deve vincere lo scudetto perché non ha le coppe. Sarebbe vero se Conte avesse le alternative di Inzaghi, Gasperini, Motta e Conceiçao: invece in questo momento ha a stento undici titolari di livello, che tra l’altro hanno giocato molti più minuti dei rivali in serie A. Quindi Napoli farebbe meglio a godersi il viaggio senza troppe pressioni, perché il campionato è ancora lungo e la capolista è sempre la squadra di Conte.

Prandelli: «Forse le avversarie hanno capito come limitare il Napoli, Conte riuscirà a trovare una soluzione»

Csare Prandelli, ex ct della Nazionale, è intervenuto in diretta su Radio Anch’io in merito alla frenata del Napoli e sulle polemiche del Var.

L’ex ct della Nazionale ha anche detto la sua sulla lotta scudetto:

«Fino a qualche giorno fa il Napoli aveva trovato una continuità incredibile. Nelle ultime due partite ha trovato difficoltà, forse le avversarie hanno capito come limitarlo, chiudendo tutti gli spazi. Conte è un grande allenatore, conoscitore, studioso, riuscirà a trovare qualche situazione in fase offensiva. Il Napoli è l’unica squadra in questo momento a poter pensare di poter arrivare fino in fondo e vincere il titolo. Le altre fanno fatica perché sono impegnate in coppa».

