L’accordo tra Sinner e Wada accontenta tutti? Spiegatelo ad Halep (Guardian)

“Sinner, in quanto numero 1 al mondo e uomo ricco, ha avuto il lusso di poter contare su un team di avvocati”

Ora, però, spiegatelo a Simona Halep che dall’accordo tra Sinner e Wada “ci guadagnano tutti”. Come già scritto, all’estero il “giudizio” sulla squalifica di tre mesi è molto diverso da quello della stampa italiana. Per il Guardian è sicuro che gli avvocati di Sinner abbiano puntato sul cambio di regole che la stessa Wada ha preannunciato per le contaminazioni, dal 2027. Ma “l’accordo avrà fatto ben poco per placare i sentimenti di alcune altre giocatrici, in particolare Simona Halep e la britannica Tara Moore. Entrambe le giocatrici sono state anche vittime di contaminazione: Sinner è stata trattato con maggiore gentilezza”.

“I casi di Halep e Moore erano significativamente diversi da quello di Sinner, più complicati e richiedevano una valutazione più approfondita, ma è anche vero che Sinner, in quanto numero 1 al mondo e uomo ricco, aveva il lusso di poter contare immediatamente su un team di avvocati”.

