Il Milan si è rinforzato solo tecnicamente, la personalità è quella dei tempi di Pioli (Il Giornale)

L’equilibrio continua a essere il peccato mortale di questo Milan; a questo si aggiunge l’inaffidabilità dinanzi alle prove decisive.

Il Milan ha perso 1-0 contro il Feyenoord l’andata dei playoff di Champions, fuori casa. Se nel mercato di gennaio i rossoneri sembrano essersi rinforzati, ci sono ancora delle lacune da colmare, e non sul piano tecnico.

Il Milan si è rinforzato solo tecnicamente, la personalità è rimasta la stessa

Franco Ordine scrive su Il Giornale:

Equilibrio, equilibrio, invocato a Milanello, ma continua a essere il peccato mortale di questo Milan caduto ancora una volta in Champions, proprio come a Zagabria. E se alla mancanza di equilibrio inteso come strategia tattica, per la presenza di 4 stelle in attacco con un centrocampo che serve a proteggere la difesa, si aggiunge il difetto atavico del gruppo, l’inaffidabilità dinanzi a prove decisive, allora il quadro psico-calcistico è davvero completo. E non riguarda solo Conceiçao perché ci sono tracce di continuità viziosa con le precedenti stagioni, a cominciare da Stefano Pioli che si arrese alla Roma di De Rossi in Europa League. Dopo arrivò Fonseca a cui capitò l’identico comportamento e nelle sfide considerate più agevoli. Per questo, a netto di rinforzi ricevuti dal mercato di gennaio, che hanno aumentato la cifra tecnica della rosa ma non ne hanno modificato la statura morale né la personalità, il risultato del De Kuip può costituire una sorpresa solo per una minoranza di osservatori.

