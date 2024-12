Vlahovic, 70 milioni erano troppi per lui? Il Guardian: “Ha deluso le aspettative, ma è in via di ripresa”

Il serbo è 93esimo nella top 100 del Guardian del 2024. In classifica è presente anche Calafiori, al 97esimo posto: “Una delle stelle dell’ascesa del Bologna”.

Il Guardian ha stilato, come ogni anno, la classifica dei 100 migliori calciatori del 2024. Per ora sono stati resi noti solamente dalla posizione 71 alla 100; oltre a Victor Osimhen (arrivato 74esimo), ci sono anche Dusan Vlahovic e Riccardo Calafiori.

Vlahovic, pagato 70 milioni nel 2022, ha deluso le aspettative alla Juventus

Il centravanti della Juventus è arrivato al 93esimo posto, dopo essere stato assente in classifica lo scorso anno. Di seguito, la descrizione del Guardian per motivare la sua posizione:

Tornato nella nostra top 100 dopo il 57esimo posto nel 2021 e il 66esimo nel 2022, Vlahovic continua a dividere gli opinionisti. Mentre è giusto dire che non è mai stato all’altezza delle aspettative dopo il suo trasferimento alla Juventus dalla Fiorentina di 70 milioni, la scorsa stagione ha collezionato 18 gol in 38 presenze e la Serie A lo ha nominato miglior attaccante 2023-24. L’anno scorso ha segnato il gol vittoria nella finale di Coppa Italia per dare alla sua squadra un trofeo che mancava da tre anni.

Presente anche Calafiori nella top 100 del Guardian

Esordiente è invece Riccardo Calafiori (97° posto), dopo l’ultima stagione al Bologna:

Anche se è stato una delle stelle dell’ascesa del Bologna per la qualificazione alla Champions League, è stata una sorpresa quando l’Arsenal ha pagato 42 milioni di sterline per portarlo a nord di Londra. Si è presentato in Inghilterra con un gol abbastanza sorprendente contro il Manchester City, a settembre, e anche se sta lottando con un infortunio, il 22enne italiano è un calciatore destinato a fare cose ancora migliori.

