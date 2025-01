Tuttosport scoraggiato da Thiago Motta: “La Juventus sta dando inquietanti segnali di peggioramento”

Il quotidiano non può più evitare di criticare il tecnico: squadra in confusione dopo i cambi che, peraltro, avevano confuso anche chi la partita la stava guardando

L’editoriale di Vaciago, direttore di Tuttosport, dopo la sconfitta della Juventus in semifinale di Supercoppa italiana contro il Milan. Dal vantaggio per 1-0 alla sconfitta per 2-1. Il direttore del quotidiano punta il dito contro Motta.

È Motta che deve aggiungere mentalità e sicurezza alla Juventus

All’indomani della Supercoppa italiano, il direttore di Tuttosport, Guido Vaciago, scrive:

Inevitabile che, sotto accusa, ci finisca l’allenatore. E non solo perché la mentalità e la sicurezza sono elementi che deve aggiungere lui, ma anche perché la squadra va in confusione dopo i cambi che, peraltro, avevano confuso anche chi la partita la stava guardando.

Motta tiene duro e afferma che li rifarebbe, quei cambi, ma non riesce a spiegare in modo convincente come mai la sua squadra non abbia la capacità di chiudere le partite o per lo meno di controllarle meglio. Questi ragazzi non necessitano di essere protetti dalle pressioni, ma spinti a comprendere meglio cosa significhi vestire la maglia della Juventus.

Giusto consentire a Motta di continuare a lavorare, perché cinque mesi sono troppo pochi per bocciare il progetto. Tuttavia, la Juventus non sta migliorando da un po’ e, anzi, nelle ultime due partite ha dato inquietanti segnali di peggioramento. Al di là di quello che dice e come lo dice, l’allenatore della Juventus ha un problema con quello che fa. Ossessionata o meno, la Juventus non può galleggiare nella mediocrità di risultati e atteggiamento nemmeno negli anni di transizione o di costruzione. È questo l’obbligo, prima ancora che la vittoria.

ilnapolista © riproduzione riservata