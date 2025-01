Rayan Cherki, esterno del Lione, è stato proposto al Napoli (Moretto)

Molto bravo negli spazi stretti e nell’uno contro uno, gli piace giocare dietro le punte e sulle fasce. Spalletti lo vorrebbe in nazionale (ha origini italiane)

Secondo quanto riporta Matteo Moretto, giornalista di Relevo, Rayan Cherki è stato proposto anche al Napoli. Si tratta dell’esterno del Lione, giocatore molto promettente.

“Negli ultimi giorni Rayan Cherki è stato proposto anche al Napoli“.

Negli ultimi giorni Rayan Cherki è stato proposto anche al Napoli.

È un 2003, nato in Francia da genitori algerini, ha origini italiane, grazie a sua nonna da parte del padre, originaria di Bari. È un attaccante che predilige agire dietro una punta svariando anche sulle fasce. Molto bravo negli spazi stretti e nell’uno contro uno, viene paragonato ad Houssem Aouar, il francese che a Roma però non ebbe tanta fortuna. Il Napoli mostrò interesse per lui anche l’anno scorso. Nel 2020, Cherki è stato inserito nella lista dei migliori sessanta calciatori nati nel 2003, stilata dal quotidiano inglese The Guardian.

L’Italia cerca un nuovo oriundo: Spalletti monitora Cherki con origini pugliesi (Rmc Sport)

Già monitorato da Roberto Mancini, anche l’attuale ct dell’Italia, Luciano Spalletti, sta osservando Rayan Cherki per una possibile convocazione; con Mateo Retegui, diventerebbe il secondo oriundo del nuovo corso della nazionale. Il calciatore del Lione, di nazionalità francese (gioca nell’Under 21), ha origini italiane e algerine. Come riportato da Rmc Sport:

Cherki è ancora corteggiato dalle nazionali algerine e italiane, che sognerebbero di vedere il nativo di Lione indossare i loro colori. Gli Azzurri hanno approfittato anche dell’amichevole contro la Francia U21 per intensificare i contatti con l’entourage dell’attaccante. Entrambe le federazioni stanno spingendo per averlo. Rayan Cherki potrebbe giocare con la maglia azzurra grazie a uno dei suoi nonni, che è pugliese. Per il momento è in possesso della doppia nazionalità, francese e algerina. In Francia è considerato uno dei migliori talenti promettenti.

