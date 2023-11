Napoli, interesse per Cherki del Lione (Tmw)

Per il mercato invernale. Quest’estate il Lione l’avrebbe ceduto solo per 50 milioni. Nella nuova stagione in corso sta trovando un po’ di difficoltà, 1 assist in 10 presenze.

Il Napoli è pronto ad investire per il mercato di gennaio. Diego Demme e Gianluca Gaetano sembrano essere fuori dal progetto, con l’ultimo che avrebbe chiesto la cessione in prestito. Tra i nomi sondati dagli azzurri c’è quello di Cherki del Lione; Tuttomercatoweb scrive:

“Sotto osservazione c’è Rayan Cherki, esterno d’attacco del Lione di Fabio Grosso. Il 20enne in questa stagione sta trovando un po’ di difficoltà: solo un assist a referto per ora in 10 partite di Ligue 1”.

Quest’estate il Chelsea aveva mostrato interesse per Cherki, ma la richiesta del Lione era di 50 milioni; il Napoli, però, potrebbe sfruttare le sue difficoltà di quest’anno per averlo ad un prezzo più basso.

LUCAS TOUSART POSSIBILE SOSTITUTO DI ZIELINSKI (Gazzetta):

Nel caso in cui dovesse verificarsi un trasferimento, sono due i profili vagliati al momento. Lucas Tousart era una delle richieste di Garcia e per questo motivo l’eventuale approccio col calciatore dell’Union Berlino sarebbe verosimile solo se il tecnico fosse confermato fino al termine del campionato. L’altra pista conduce ad Albert Gronbaek, classe 2001 del Bodo Glimt. È ripresa la trattativa fra Hertha Berlino e Diego Demme, col mediano che appare abbastanza vicino all’accordo. Il Napoli chiede solo qualche milione per il cartellino, ma anche se non sarà uno scambio vero e proprio vuol prelevare proprio dal club della capitale di Germania il centrocampista francese Lucas Tousart, classe 1997, che Rudi Garcia conosce molto bene per aver avuto a Lione.

