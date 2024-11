L’Italia cerca un nuovo oriundo: Spalletti monitora Cherki con origini pugliesi (Rmc Sport)

Dopo il match con l’Under 21, la Federazione italiana avrebbe intensificato i contatti per averlo in azzurro. Ha anche origini algerine.

Già monitorato da Roberto Mancini, anche l’attuale ct dell’Italia, Luciano Spalletti, sta osservando Rayan Cherki per una possibile convocazione; con Mateo Retegui, diventerebbe il secondo oriundo del nuovo corso della nazionale. Il calciatore del Lione, di nazionalità francese (gioca nell’Under 21), ha origini italiane e algerine.

L’Italia cerca un nuovo oriundo: Spalletti monitora Cherki

Come riportato da Rmc Sport:

Cherki è ancora corteggiato dalle nazionali algerine e italiane, che sognerebbero di vedere il nativo di Lione indossare i loro colori. Gli Azzurri hanno approfittato anche dell’amichevole contro la Francia U21 per intensificare i contatti con l’entourage dell’attaccante. Entrambe le federazioni stanno spingendo per averlo. Rayan Cherki potrebbe giocare con la maglia azzurra grazie a uno dei suoi nonni, che è pugliese. Per il momento è in possesso della doppia nazionalità, francese e algerina. In Francia è considerato uno dei migliori talenti promettenti.

Tra i nomi sondati dagli azzurri c’è quello di Cherki del Lione; Tuttomercatoweb scrive:

“Sotto osservazione c’è Rayan Cherki, esterno d’attacco del Lione di Fabio Grosso. Il 20enne in questa stagione sta trovando un po’ di difficoltà: solo un assist a referto per ora in 10 partite di Ligue 1”.

Il Chelsea aveva mostrato interesse per lui, ma la richiesta del Lione era di 50 milioni.

ilnapolista © riproduzione riservata