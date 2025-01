Il Tottenham perde lo scontro salvezza (letteralmente) contro l’Everton ed è a 8 punti dalla retrocessione

Notte fonda per gli Spurs: Postecoglou è riuscito a far segnare Calvert-Lewin a secco da 16 partite. Ora il Tottenham è a soli 8 punti dalla retrocessione

Il Tottenham ha subito una sconfitta per 3-2 contro l’Everton al Goodison Park, aggravando ulteriormente la posizione di Ange Postecoglou. La partita ha visto l’Everton dominare il primo tempo, portandosi in vantaggio di tre gol clamorosamente. Calvert-Lewin ha aperto le marcature seguito da Ndiaye, mentre un autogol di Archie Gray ha aumentato il divario e ha (quasi) chiuso i giochi.

Nonostante la reazione nel secondo tempo con reti di Kulusevski e Richarlison, gli Spurs infatti non sono riusciti a completare la rimonta né a sembrare particolarmente incisivi. Questa sconfitta rappresenta la quinta partita consecutiva senza vittorie in Premier League per il Tottenham, lasciando la squadra a soli otto punti dalla zona retrocessione. Più precisamente, nelle ultime 6 partite il Tottenham ne ha vinta una sola, perdendo tutte le altre 5 (contro Arsenal, Liverpool, Everton, Newcastle, Nottingham). Ha subito la bellezza di 16 gol in questa stessa striscia. La posizione di Postecoglou è ora sotto esame, con voci che indicano Kieran McKenna ed Edin Terzic come possibili sostituti. Prima della partita, Postecoglou aveva dichiarato: «Non esiste una ‘cura magica’ per il nostro attuale momento. Dobbiamo lavorare sodo e affrontare ogni partita con determinazione.» L’infermeria del Tottenham tra l’altro continua a essere affollata, con dieci giocatori indisponibili tra cui Solanke, assente per un problema al ginocchio. Questa situazione complica ulteriormente il compito del tecnico. Ne scrive quest’oggi anche il The Telegraph.

Postecoglou, altra prestazione disastrosa del Tottenham (The Telegraph)

Si legge così sul quotidiano inglese:

“Un’altra prestazione difensiva disastrosa ha intensificato la pressione su Postecoglou e, sebbene i tifosi in trasferta degli Spurs abbiano intonato cori contro il presidente Daniel Levy, è più probabile che sia l’allenatore a essere esonerato se i risultati non miglioreranno rapidamente.

Gli Spurs sono riusciti a subire tre gol nel primo tempo contro una squadra dell’Everton che non era riuscita a segnare in nove delle precedenti undici partite di Premier League. Nel secondo tempo hanno migliorato le loro prestazioni – non che potessero peggiorare – e, a loro merito, sono riusciti a segnare due gol con Dejan Kulusevski e l’ex giocatore dell’Everton Richarlison. […]

L’Everton avrebbe potuto segnare di più, con Kinsky che ha salvato su tentativi di Tarkowski e Calvert-Lewin. A complicare ulteriormente la situazione di Postecoglou, Dragusin è stato costretto a uscire nell’intervallo per un taglio alla testa provocato da un braccio di Calvert-Lewin – un episodio che è costato un’ammonizione al rinato attaccante dell’Everton. Gli Spurs hanno dominato il possesso nel secondo tempo. Kulusevski ha segnato con un delizioso pallonetto, mentre Richarlison, scivolando sul secondo palo, ha trasformato un assist di Mikey Moore per rendere il punteggio più accettabile. Ma è stato tutto troppo poco e troppo tardi. Il danno era già stato fatto nel primo tempo, lasciando Postecoglou ancora più sotto pressione”.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 GOAL | Everton 1-0 Tottenham | Calvert-Lewin CALVERT-LEWIN OPENS THE SCORING FOR EVERTON !!!!!!!!!pic.twitter.com/g08tNXAJOy — Tekkers Foot (@tekkersfoot) January 19, 2025

