Napoli su Werner, Postecoglou: «Ha un problema al tendine, ora non possiamo lasciar andare nessuno»

Il tecnico del Tottenham Ange Postecoglou, in conferenza stampa, ha commentato l’interesse del Napoli per Timo Werner. L’attaccante potrebbe infatti sostituire Khvicha Kvaratskhelia, pronto ad approdare al Psg nelle prossime ore.

Napoli su Werner, Postecoglou: «Ha un problema al tendine»

Tuttavia, Postecoglou, alla vigilia del match contro l’Arsenal, ha chiarito in merito al tedesco:

«Timo Werner ha un problema al tendine del ginocchio, stiamo aspettando i risultati degli esami».

E sul sondaggio fatto dal Napoli:

«Al momento non possiamo permetterci di lasciare andare nessuno. Alcuni dei giovani giocatori, Alfie Dorrington, sono andati in prestito e probabilmente faremo lo stesso per il giovane Will Lankshear perché non ha giocato molto. A parte questo, stiamo valutando nuovi arrivi se dovesse succedere qualcosa».

Di Marzio riporta:

Se non dovesse effettuare l’investimento su un giocatore giovane, il club di De Laurentiis può prendere in prestito un profilo importante. Il nome sondato nelle ultime ore è quello di Timo Werner. Ci sono stati dei contatti esplorativi per il giocatore tedesco, che in questa stagione si trova al Tottenham, in prestito dal Lipsia. Gli inglesi al momento hanno diversi indisponibili in vista della partita contro l’Arsenal in programma venerdì. Per questo motivo, il possibile affare si sbloccherebbe dopo il derby di Londra; a quel punto ci potrebbe essere il via libera.

Ha 28 anni. È al Tottenham, gioca poco. Diciassette presenze quest’anno in Premier, quattro da titolare, nessuno gol, tre assist. Ha perso la Nazionale da due anni. È un calciatore che possiamo definire in declino, anche se è stato forte ma ha fallito il grande salto in Premier, prima col Chelsea e poi col Tottenham.

