Napoli, al posto di Ngonge si valuta Yeremay del Deportivo: costa 20 milioni (As)

Il Napoli si sta muovendo per cercare nuovi esterni, data la partenza di Khvicha Kvaratskhelia e il possibile addio di Cyril Ngonge. Proprio al posto del belga, gli azzurri stanno sondando Yeremay del Deportivo La Coruna, un classe 2002 spagnolo di piede destro sul quale, però, c’è anche l’interesse del Chelsea.

Al posto di Ngonge, il Napoli valuta Yeremay del Deportivo

Secondo quanto riportato da As:

Il ds Manna sta lavorando per la partenza dell’ala Ngonge, che ha suscitato interesse di diverse squadre di Serie A. Per sostituirlo, gli azzurri hanno messo gli occhi su un promettente talento spagnolo, Yeremay Hernández. Al momento, il Napoli è disposto ad offrire 12 milioni di euro, una cifra ancora lontana dai 20 milioni necessari della clausola rescissoria. Inoltre, il club italiano deve affrontare la concorrenza del Chelsea.

Otto gol e tre assist nelle 18 partite giocate con il Deportivo La Coruna in serie B spagnola per Yeremay in questa stagione.

Secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà:

Normale pensare che abbia poco spazio, ma dopo la cessione di Kvaratskhelia il club azzurro deve procedere per tappe. Ngonge è stato proposto alla Lazio ma dipenderebbe solo da un’uscita di Isaksen, piace al Bologna, possono emergere altre soluzioni. Ma il Verona confida che si possa andare al ballottaggio degli ultimi giorni senza decisioni in modo da poterlo riprendere in prestito, sarebbe una grande mossa in chiave salvezza.

