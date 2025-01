Mentre nel resto d’Europa acquistano e spendono, la Liga è in una fase depressiva (Marca)

In Liga non si spende più per il mercato di gennaio, “ben 25 campionati europei superano la Spagna”. Fin qui solo il Siviglia ha speso due milioni di euro per Vargas

Marca lancia un grido dall’allarme. “Mentre nel resto d’Europa affluiscono soldi e acquisti potenti, la Liga è in una fase depressiva“. Nessun club fa più mercato a gennaio. Né il Real, né il Barcellona, nemmeno l’Atletico. Nemmeno i famosi “parametri zero”. E non perché non ce ne sia la necessità. “L’investimento è stato ridotto a zero e la maggior parte delle squadre ha deciso di spendere zero euro nel mercato invernale. I dati sono terrificanti e ben 25 campionati europei superano l’investimento del campionato spagnolo“.

L’unico acquisto fin qui registrato in Liga è Vargas per cui il Siviglia ha pagato due milioni di euro. L’altro “acquisto” è quello del Valladolid che ha pagato “circa 125mila euro per tesserare Juma, giocatore che andrà al City pagando la clausola“.

I movimenti fin qui registrati riguardano per lo più i trasferimenti in prestito. “Rispetto alla Premier League (vicino ai 300 milioni di spesa), solo il City ha speso più di 150 milioni e le cose non sono finite. Altri campionati hanno ampiamente superato quello spagnolo. Il Psg ha ingaggiato Kvavatskhelia per 70 milioni e in Italia Juventus, Milan e Napoli hanno scosso il mercato prelevando euro dalle casse“.

I club di Premier League vogliono che il mercato estivo finisca prima. Già nel 2018 il mercato estivo della Premier si concluse anticipatamente, ma l’esperimento non funzionò e i club fecero un passo indietro. Ora torna di nuovo la proposta di anticipare la fine del mercato, ma questa volta la Premier non sarà sola. Scrive il Times:

“Davvero? Di nuovo? I club della Premier League hanno concordato un piano per chiudere il mercato estivo il 15 agosto del prossimo anno, prima dell’inizio della stagione 2025-26. Nessuno ha imparato dall’ultima volta? Le azioni unilaterali risolvono poco e creano solo problemi prevedibili. L’Arabia Saudita farà parte di questo accordo? No? Allora che senso ha?

Ci abbiamo provato nel 2018 e non ha funzionato. Solo 18 mesi dopo, i club hanno votato per tornare a com’era, allineandosi al resto d’Europa. Perché? Il mercato dell’Inghilterra si è chiuso, ma quella dell’Europa no. Questo ha lasciato i nostri club vulnerabili alle incursioni tardive. Almeno questa volta la Premier League agirà in accordo con gli altri campionati del continente. Anche il mercato di Spagna, Italia, Germania e Francia finirà in anticipo.

I dirigenti della European Club Association sono favorevoli”.

