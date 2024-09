Premier, Serie A, Ligue 1, Bundesliga e Liga vogliono che il mercato estivo si chiuda il 15 agosto (Times)

Il Times la trova una mossa inutile che darà solo un vantaggio al mercato estivo saudita, che continuerà a concludersi più tardi

I club di Premier League vogliono che il mercato estivo finisca prima. Già nel 2018 il mercato estivo della Premier si concluse anticipatamente, ma l’esperimento non funzionò e i club fecero un passo indietro. Ora torna di nuovo la proposta di anticipare la fine del mercato, ma questa volta la Premier non sarà sola.

Scrive il Times:

“Davvero? Di nuovo? I club della Premier League hanno concordato un piano per chiudere il mercato estivo il 15 agosto del prossimo anno, prima dell’inizio della stagione 2025-26. Nessuno ha imparato dall’ultima volta? Le azioni unilaterali risolvono poco e creano solo problemi prevedibili. L’Arabia Saudita farà parte di questo accordo? No? Allora che senso ha?

Ci abbiamo provato nel 2018 e non ha funzionato. Solo 18 mesi dopo, i club hanno votato per tornare a com’era, allineandosi al resto d’Europa. Perché? Il mercato dell’Inghilterra si è chiuso, ma quella dell’Europa no. Questo ha lasciato i nostri club vulnerabili alle incursioni tardive. Almeno questa volta la Premier League agirà in accordo con gli altri campionati del continente. Anche il mercato di Spagna, Italia, Germania e Francia finirà in anticipo.

I dirigenti della European Club Association sono favorevoli”.

Chiudere prima il mercato estivo non fermerà l’assalto dell’Arabia Saudita

Il Times però ricorda che adesso c’è anche il mercato dell’Arabia Saudita da tenere in considerazione.

“Le circostanze cambiano. Sei anni fa, l’Arabia Saudita non veniva presa in considerazione. Ora lo è. Nel 2018, i nostri club sentivano di aver perso terreno e opportunità. Questa minaccia rimane, ma è passata a est. L’Arabia Saudita non chiuderà i battenti solo perché lo ha fatto l’Europa. Anzi, avrà un vantaggio. E se la Saudi Pro League aspettasse semplicemente di fare la sua mossa per Mohamed Salah o Alisson?“.

