Luis Enrique: «Kvara è pronto ma non so quando giocherà. È molto bravo, lo abbiamo visto in allenamento»

In conferenza: «Le sue caratteristiche sono utili al nostro stile di gioco. Ci sono sette giocatori con cui può giocare, bisogna vedere cosa porta alla squadra in attacco e in difesa»

La conferenza di Luis Enrique, allenatore del Psg, prima della partita di campionato contro il Reims. Argomento della conferenza è, ovviamente, Kvaratskhelia, oltra alla vittoria in Champions contro il City di Guardiola.

Luis Enrique: «Le sue caratteristiche sono utili al nostro stile»

Luis Enrique sulla gestione dell’euforia del Manchester City

«Ogni scenario dopo una partita di Champions League è sempre diverso. Dobbiamo affrontare una partita contro una squadra (il Reims) che ci ha sempre messo in difficoltà. La Champions grande gioia per i tifosi ma stiamo tornando in Ligue1. Noi non abbiamo avuto una partita facile in campionato, è sempre molto difficile nel 2025, non c’è stata una partita facile né stasera né domani. Dobbiamo preparare seriamente la partita».

Luis Enrique mantiene la vaghezza sugli inizi di Kvaratskhelia:

«Quando compri un giocatore è perché credi che migliorerà la squadra. Non so quando inizierà a giocare, dipende dall’allenamento. È molto difficile per il livello della squadra. Quando andrà iniziare a giocare? Non è importante, l’importante è che sia dinamico con noi. Fisicamente è molto bravo. Lo abbiamo visto senza problemi in allenamento. Kvara è pronto».

Luis Enrique sulla partita contro il Manchester City:

«Quando abbiamo perso contro l’Atlético o l’Arsenal, ho detto che eravamo sulla strada giusta. Questa vittoria è stata speciale, è stato molto positivo per i giovani giocatori, vedere che possono giocare ad altissimo livello. Avranno altre vittorie, altre sconfitte anche ma in termini di fiducia è estremamente positivo».

Luis Enrique sull’integrazione dei giocatori

«Siamo una squadra giovane che ha già maturato un anno di esperienza. Chi è arrivato deve accumulare questa esperienza».

Luis Enrique sull’integrazione di Neves:

«Fin dalla scorsa stagione volevamo una rosa per il futuro, ma che possa giocare adesso. Migliorare la rosa sarà sempre difficile. Non è facile essere un giocatore del Psg. Ci sono obiettivi prioritari molto importanti. Bisogna farsi trovare pronti».

Gli elogi ricevuti da Luis Enrique:

«Il mio entourage, i miei amici, la mia famiglia non mi criticano né mi elogiano. Soffrono con me quando perdiamo e sono felici quando vinciamo. Accetto le critiche, ce n’è sempre qualcuna nelle grandi squadre».

Sul dualismo Kvaratskhelia-Barcola:

«Ci sono sette giocatori davanti con cui posso fare abbinamenti. Bisogna vedere le sinergie, cosa porta alla squadra in attacco e in difesa».

Tra le qualità di Kvara ci sono i tiri dalla distanza. È una qualità o sarà necessario apportare modifiche?

«Per segnare da lontano, devi avere qualità di tiro come Kvara, Asensio, Vitinha. Molti giocatori hanno queste qualità. Conosciamo bene Kvara, avremmo voluto ingaggiarlo già l’anno scorso ma non è stato possibile. Abbiamo un’idea, useremo le nostre risorse per vedere quali sono le capacità innate del giocatore e cercare di migliorarle. Stare in porta il più spesso possibile per tirare ma anche per entrare in sintonia con questo o quel giocatore e creare sinergie».

L’allenatore del Psg si sente responsabile delle sconfitte e delle vittorie:

«La cosa più bella è la gioia. Possiamo vincere, possiamo perdere, ma la sensazione più bella è la gioia che ci circonda. Ecco perché vogliamo lavorare nel calcio. Ho la stessa percentuale di responsabilità per una vittoria».

Cosa si aspetta da Kvaratskhelia:

«Le sue caratteristiche sono adattabili al nostro stile di gioco. Cerchiamo le qualità innate del giocatore per migliorarle. Essere davanti alla porta il più spesso possibile, trovarsi in una situazione di tiro ma anche connettersi con un giocatore particolare e creare sinergie. Penso che quello che porterà alla squadra sia positivo».

Sul suo modo di lavorare con i suoi giocatori:

«Lo faccio a modo mio a seconda di quello che sento, a volte è individualizzato o a volte è di gruppo. Oggi abbiamo avuto un incontro con un solo giocatore per spiegare il nostro stile di gioco, cosa vogliamo fare a volte con un video guardato in gruppo. Non c’è un piano. Vogliamo trasmettere i nostri messaggi ma non c’è niente di diverso da quello che fanno gli altri allenatori».

Luis Enrique ha analizzato per 4 o 5 ore la partita contro il Manchester City

«Ho visto la partita solo una volta ma ci ho messo tre, quattro o cinque ore. È qualcosa di completo. Dei giocatori che iniziano, sette o otto sono ad altissimo livello e uno o due forse sono al di sotto del loro livello. Siamo Siamo una squadra, non dipendiamo da un solo giocatore. Ci sono giocatori in panchina che possono migliorare la squadra. Mi piace molto quello che vedo in allenamento. Dobbiamo continuare su questa linea, dobbiamo. dai tutto te stesso».

Il Psg si rilasserà contro il Reims? C’è questo rischio?

«Non ho mai visto il Psg rilassarsi durante una partita. Apatia, mancanza di ambizione, non ho mai visto cose del genere e non accadrà mai. Se succedesse ripetutamente, non ci sarò più. Stiamo cercando di trasmettere questo ai giocatori ingaggiati. Domani saremo ambiziosi. Potete star certi che la squadra avrà ritmo il nostro piano di lavoro, il nostro Dna».

ilnapolista © riproduzione riservata