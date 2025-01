Mauro: «Conte non lo dirà mai, ma secondo me non gli dispiace così tanto l’addio di Kvara»

Alla Gazzetta: «Io non toccherei nulla, c’è Neres. Conte sarebbe piaciuto a Maradona, ha trasmesso una mentalità vincente e umile»

Mauro: «Conte sarebbe piaciuto a Maradona, ha trasmesso una mentalità vincente e umile».

Massimo Mauro intervistato dalla Gazzetta dello Sport in vista di Napoli-Juventus in programma sabato alle 18.

Che sensazioni ha per il Maradona?

«Il Napoli è in testa meritatamente e sabato è favorito. Ma se la Juve gioca come contro il Milan può battere chiunque, anche gli azzurri».

Tra Napoli e Juve ci sono 13 punti in classifica…

«I punti non mentono mai. La Juve è un bel quadro, il Napoli un’opera d’arte da cento milioni. Molti meriti sono di Conte: ha trasmesso una mentalità vincente e umile. Tutti indietro e avanti insieme. Uno spirito che sarebbe piaciuto a Maradona».

McTominay o Koopmeiners?

Massimo Mauro: «McTominay per il gioco del Napoli, Koop per quello della Juve. L’olandese mi piace, sa fare tutto. Il problema non è lui, semplicemente i bianconeri sono troppo decifrabili in avanti».

Mauro non toccherebbe nulla nel Napoli dopo l’addio di Kvara

Più difficile sostituire l’infortunato Bremer o Kvaratskhelia, fresco di passaggio al Psg?

«Fossi nel Napoli, non toccherei nulla: c’è già Neres. Conte non lo dirà mai, però secondo me non gli dispiace così tanto l’addio di Kvara. Il georgiano vinceva 5 partite a stagione da solo, ma non era funzionale al gioco. Bremer? Se non si trova uno come lui, meglio non buttare via soldi».

Quale voto darebbe a Napoli e Juve dopo mezza stagione?

«I bianconeri per la sufficienza devono qualificarsi in Champions. Il Napoli è già da dieci e se vince lo scudetto meriterà anche la lode».

ilnapolista © riproduzione riservata