Lo United venderà Garnacho solo se il Napoli offrirà quanto il Psg ha offerto per Kvaratskhelia

Lo scrive il giornalista inglese Ben Jacobs su X. Lo United non ha alcuna intenzione di vendere l’argentino a gennaio, a meno che sul tavolo non ci siano 70 milioni

Secondo il giornalista inglese di TalkSport, Ben Jacobs, esperto di calciomercato, tra United e Napoli c’è un divario significativo sulla valutazione di Garnacho. Stando così le cose, l’argentino non si muoverà da Manchester. I Red Devils non hanno alcuna intenzione di vendere a gennaio il calciatore.

La posizione dello United potrebbe cambiare solo se il Napoli è pronto a mettere sul tavolo la stessa cifra che il Psg ha speso per Kvaratskhelia.

Tra United e Napoli divario significativo per Garnacho

Scrive Jacobs su X:

“C’è un divario significativo nella valutazione di Alejandro Garnacho tra il Napoli e il Manchester United. Lo United non sta cercando attivamente né spinge per vendere a gennaio e si impegnerà in modo significativo solo se verrà fatta un’offerta simile al pacchetto per Khvicha Kvaratskhelia. Sono richiesti più di 70 milioni“.

There’s a significant gulf in valuation between Napoli and Manchester United for Alejandro Garnacho. #MUFC not actively looking or pushing to sell in January and will only meaningfully engage if an offer similar to the package for Khvicha Kvaratskhelia is made. €70m+ required.🔴 pic.twitter.com/p7eUhQMBwZ — Ben Jacobs (@JacobsBen) January 16, 2025

La Gazzetta dello Sport, con Antonio Giordano, fa capire che la pista Garnacho è molto complessa. Lo United spara cifre che al momento sono fuori portata per il Napoli alla ricerca di un uomo che possa sostituire Kvaratskhelia. Scrive la Gazzetta:

Sostituire un totem sa di impresa e a Conte va consegnato il talento, lo charme di una piccola stella. Alejandro Garnacho (20) sarebbe l’identikit perfetto, porterebbe con sé persino un passaporto – argentino – per arricchire la narrazione e semmai pure la retorica, ma per arrivare all’enfant prodige del Manchester United a Manna non è bastato spingersi sino ai 40 milioni di euro, né è semplice immaginare quale sia la frontiera tra fantasia e realtà.

Il Napoli non ha stabilito un budget, certo non intende dilapidare la somma che Kvara ha consentito venisse elargita dal Psg, però non intende neanche risparmiare: con il management di Garnacho restano rapporti vivi che solo l’eventuale resistenza del Manchester United potrebbe anestetizzare.

