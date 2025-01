L’Arsenal ha perso in Coppa di Lega a causa del pallone troppo liscio. Arteta: «Quando lo tocchi vola diversamente»

La palla in questione è prodotta da Puma: ha una superficie più liscia rispetto alla palla Nike attualmente in uso in Premier.

Ieri nella semifinale di Coppa di Lega, l’Arsenal ha perso 0-2 contro il Newcastle. “Mikel Arteta ha dichiarato che i suoi giocatori dell’Arsenal non sono riusciti ad adattarsi al diverso ritmo del pallone in Coppa di Lega“, sottolinea il Telegraph. L’Arsenal ha fallito una serie di chiare occasioni da gol durante la partita. Ha tirato verso la porta 23 volte, nessuno di questi però è finito in rete.

Se l’Arsenal di Arteta ha perso in Coppa di Lega è colpa della palla di Puma

Tra le ragioni per cui la sua squadra non è riuscita a segnare c’è il pallone secondo Arteta. In Coppa di Lega si usa un pallone Puma, in Premier un pallone della Nike. Sul primo l’allenatore ha detto:

«È semplicemente diverso. Molto diverso da un pallone Premier League, e devi adattarti a questo perché vola in modo diverso, quando lo tocchi anche la presa è molto diversa, quindi ti devi adattare a questo».

Il Telegraph precisa:

“La palla in questione che Mikel Arteta attribuisce alla sconfitta dell’Arsenal contro il Newcastle è prodotta da Puma: ha una superficie più liscia rispetto alla palla Nike in uscita rigata attualmente in uso nella massima serie inglese. Dopo che la sua squadra ha tirato 23 volte nella semifinale di andata, molte delle quali fuori bersaglio, Arteta ha detto che le sue squadre stavano calciando molti palloni sopra la traversa“.

Anche Guardiola nel 2017 critico l’utilizzo di un pallone diverso in Coppa. Allora disse: «Non è accettabile, la palla era inaccettabile per una competizione di alto livello. È troppo leggera, si muove dappertutto, non è una buona palla. È impossibile segnare con una palla del genere e posso dire che, poiché abbiamo vinto, non sto cercando scuse».

La Puma è l’azienda che fornisce i palloni anche alla Serie A, oltre alla Liga.

