La prima tripletta di Mbappé: non a caso il suo momento migliore coincide con il momento migliore del Real

Il Real Madrid sempre più primo in Liga, quattro i punti di distacco dall’Atletico secondo. Ancelotti sembra aver trovato il bandolo della matassa, merito anche di Mbappé che finalmente sta rispettando le aspettative. Per Relevo non è un caso che il momento migliore di Kylian coincida con il momento migliore del Real Madrid. Questa estate il club ha preferito non rinforzare gli altri reparti pur di portare a Madrid il nativo di Bondy.

Il Real ha preso Mbappé scegliendo di non rinforzare gli altri reparti, la scommessa sta dando i suoi frutti

“La stella di Bondy ha segnato sei gol nelle ultime tre partite ed è arrivata a quota 22 gol in questa stagione“, scrive Relevo. Contro il Valladolid “è stata la sua partita più felice, coronata dalla sua prima tripletta (0-3 il punteggio finale) e ponendo la sua squadra come leader assoluto del campionato, quattro punti dietro c’è l’Atletico“.

“Il momento migliore di Kylian, guarda caso, coincide con il momento migliore del Real Madrid“. “Dopo un inizio burrascoso, Ancelotti sta ritrovando l’armonia nell’undici nonostante la debacle di Jeddah”.

Il clic è arrivato a dicembre, quando il francese è tornato quello che tutti conoscevano e in ogni partita ha mostrato miglioramenti. La prova si vede nei numeri: Lewandowski, capocannoniere fin qui della stagione, ha solo un gol in più di Mbappé (15 di Kylian contro i 16 del polacco).

“Il fenomeno Mbappé serve anche a illustrare il benedetto disastro del Real Madrid. Nella sede di Valdebebas hanno confidato per tutto l’anno nelle qualità del proprio giocatore, senza badare ad altri ruoli decimati dagli infortuni“. In altri termini hanno puntato tutto su Mbappé.”E la scommessa sta già dando i suoi frutti“.

