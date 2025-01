Aveva ragione Ancelotti, Mbappé è un centravanti e sta tornando quello del Psg (As)

“Ha già 18 reti. Solo Isak ha fatto meglio di lui in Europa nell’ultimo periodo e da inizio stagione è il 9 che ha creato più occasioni da gol”

Kylian Mbappé silenziosamente sta facendo vedere ciò che ci si aspettava da lui anche a Madrid. Lo sta facendo a suon di gol (sono già 18) e di giocate, essendo l’attaccante in Europa che genera più occasioni per i compagni. Ci aveva visto lungo Ancelotti che ha sempre rimandato le critiche al mittente quando si parlava del fatto che una posizione più decentrata potesse fare bene all’attaccante francese, che invece – a detta dell’allenatore più vincente al mondo, quindi andrebbe ascoltato – è il 9 migliore che ci sia al mondo. Anche se non ha gli stessi numeri di Lewandowski o di Haaland (ma forse li avrà ndr). Ne scrive As, quotidiano spagnolo.

Mbappé sta diventando il giocatore del Psg anche nel Real (As)

Di seguito quanto si legge su Diario As:

“Mbappé sta iniziando a diventare il giocatore del Psg anche nel Real Madrid. Questa è la sensazione che il francese sta lasciando negli ultimi incontri con la maglia bianca. Contro il Las Palmas ha probabilmente disputato una delle sue migliori partite (se non la migliore) con il Real Madrid, e Ancelotti non ha esitato a dichiarare in conferenza stampa: «È il miglior centravanti del mondo. C’era chi dubitava se potesse giocare lì o se fosse meglio schierarlo a sinistra. È un grande attaccante, si trova molto bene nella zona centrale, più che sulla fascia, il suo senso del movimento è unico e può sfruttarlo meglio al centro.»

Il tecnico italiano ha voluto sottolineare con orgoglio la posizione di Mbappé. Con la squalifica di Vinicius, il francese avrebbe potuto giocare spostato sulla fascia sinistra, ma Ancelotti ha preferito mantenerlo al centro dell’attacco, con la sua solita libertà di muoversi su tutto il fronte offensivo, e posizionare Rodrygo nel ruolo di Vinicius. […]

Riferendosi alle parole di Ancelotti («è il miglior centravanti del mondo»), e confrontando i numeri del francese con quelli degli altri grandi attaccanti delle cinque principali leghe europee, solo Isak ha fatto meglio di Mbappé in questo periodo. Lo svedese ha segnato 11 gol e fornito 2 assist. In totale, l’attaccante del Newcastle ha partecipato a tre gol in più rispetto a Mbappé. Il francese supera invece Lewandowski e Haaland. Il polacco è apparso meno incisivo in questa fase della stagione, con 6 gol e 1 assist. Lo stesso vale per il norvegese, fermo a 5 reti e 1 assist. L’unico grande attaccante europeo che tiene il passo del francese in questo inizio di 2025 è Kane, con 7 gol e 3 assist.

Nonostante il suo avvio di stagione poco brillante, Mbappé ha già totalizzato 18 gol. Rispetto agli altri attaccanti, è ancora distante per numero di reti, ma questo è dovuto alla mancanza di precisione. Tuttavia, è il miglior centravanti in Europa per numero di occasioni create ed è quello che tira di più. Negli ultimi incontri, sta iniziando a trovare la precisione necessaria. Le aspettative sono che Mbappé continui a crescere e abbia un impatto ancora maggiore nei gol del Real Madrid nella fase cruciale della stagione. Il francese acquista ogni giorno più fiducia, e il Real Madrid ne sta beneficiando. Il tempo sta dando ragione ad Ancelotti sulla posizione di Mbappé”.

