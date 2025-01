La leggendaria partitella tra LeBron e Michael Jordan, “avevo 16 anni ma quello immarcabile ero io”

Il racconto di James: “Era il 2001, c’erano anche Antoine Walker, Penny Hardaway, Ron Artest e Michael Finley. Non mi facevano entrare perché ero giovane. Quando sono entrato ho fatto l’inferno”

“Eravamo io, LeBron James, Michael Jordan, Antoine Walker, Penny Hardaway, Ron Artest e Michael Finley…”. Questa “partitella” è una mezza leggenda del basket. Si è giocata davvero, ma non ce ne sono prove video. (Oggi sarebbe virale in un nanosecondo). Ma dopo anni di “racconti” e passaparola, ne ha parlato direttamente LeBron, nell’ultimo episodio del podcast “New Heights” con Travis e Jason Kelce.

James dice che la partita si è giocata nel 2001. Nel corso degli anni, sui social sono apparse foto sgranate della partita che mostrano James e Jordan condividere il campo.

“Innanzitutto, MJ, Antoine Walker e il resto di quei ragazzi non lasciavano scendere in campo i più giovani. Avevo 16 anni, ero al secondo anno di liceo e ci vuole un po’ per entrare in campo. Di solito è quando i più grandi si stancano e non vogliono più giocare”.

Quando Travis chiede a James chi lo marcasse, la stella dei Los Angeles Lakers risponde facile: “Nessuno, ero io quello che non si poteva marcare”.

“Ero a Chicago, era la corte di MJ. Quando finalmente sono entrato, ero davvero incazzato, amico. Ero nervoso, ero nervoso come l’inferno, lì fuori con MJ e il resto di quei ragazzi”.

Nel programma di George “Podcast P”, Artest ha detto che James era già una persona importante quando era un giovane liceale e più famoso di chiunque altro in palestra.

Poi James ha raccontato di un tweet virale del 2015, che diceva: “LeBron ha 30 anni, questa fighetta non durerà ancora a lungo, grazie a Dio”, scatenando le risate generali. James ha detto di aver guardato il post “per tutti i miei 30 anni, e ci ho riso così tanto ogni singola volta”.

Dal suo trentesimo compleanno, il 30 dicembre 2014, James ha segnato altri 17.378 punti, è stato convocato in altre 11 squadre All-Star e ha vinto altri due campionati Nba.

