La Juventus di Motta fa quel che può ma più di tanto non riesce a ottenere, il problema è più grave di quanto sembra (Giornale)

L’imbattibilità in campionato serve a poco: rischi di complicarsi anche la corsa al quarto/quinto posto. Anche dal mercato ci si aspettava di più

Il Giornale torna sulla Juventus di Motta e Giuntoli. Ormai è chiaro che la stagione della Vecchia Signora è a un passo dal disastro. La condanno i numeri. Alla fine però “il problema però potrebbe essere ancora più grave: i protagonisti danno quello che possono, ma più di tanto non si riesce a ottenere. Potrebbe insomma non essere una questione di buona volontà, quanto di effettivo valore di una rosa forse sopravvalutata: costruita certamente male, adesso si può dire, e gestita in maniera rivedibile“.

L’imbattibilità di Motta ma serve a poco

Motta continua a nascondere i problemi sotto il tappeto. Parla di imbattibilità ma ormai serve a poco:

“L’imbattibilità in campionato serve a poco, dal momento che lo scudetto rimarrà un miraggio e anche la corsa al quarto/quinto posto rischia di complicarsi non poco. In tal senso, è possibile (probabile) che i prossimi tre impegni di serie A diranno parole importanti circa la possibilità bianconera di rilanciarsi“.

Dalla “vera” Juventus ci si aspettava un mercato diverso

Critiche anche per Giuntoli. Per quanto riguarda il mercato, “dalla “vera” Juventus ci si sarebbe aspettati una maggior prontezza a tappare i buchi determinati da infortuni e carenze di organico“.

La Juventus in campo somiglia a Thiago Motta ai microfoni: è anestetizzata, senza carattere (Tuttosport)

Uno sconsolato Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, commenta il derby della Mole di ieri sera. La critica più dura che può fare a Motta e alla Juventus è la seguente: “questa Juve non sembra avere un’anima“.

Scrive Vaciago:

“C’è una sinistra analogia tra il modo in cui la Juventus gioca e Thiago Motta parla, soprattutto dopo le partite. È tutto molto ragionevole e composto, ma anche tremendamente privo di carattere e di impatto emotivo. È una squadra anestetizzata da concetti troppo pacati, sedata dall’overdose dei dodici pareggi in diciannove partite di campionato, sette nelle ultime dieci. Una serie inaudita che ha sbiadito fino a renderlo illeggibile il libretto delle istruzioni di come si fa a vincere, una volta stampato nella coscienza collettiva bianconera”.

