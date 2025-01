Kyrgios non molla Sinner, commento sarcastico ad un foto con Cruz Hewitt: «post contaminato»

L’australiano ha commentato la foto pubblicata dal 16enne insieme a Sinner. “Ti voglio bene Cruz ma questo non va bene”. Sinner gli toglie il follow

Kyrgios non molla Sinner, un martello che non si ferma. Secondo la Gazzetta, “l’australiano è vittima evidentemente di una vera e proprio ossessione per il numero uno del mondo”. L’azzurro non ha mai risposto alle critiche sui social, ma adesso Jannik ha deciso di agire. Un piccolo segnale: non segue più Kyrgios dai suoi account social.

Kyrgios: «Ti voglio bene Cruz ma questo non va bene»

La ragione di Kyrgios? Una foto pubblicata sul profilo Instagram di Cruz Hewitt, figlio di Lleyton Hewitt, insieme a Jannik Sinner. L’italiano è bersagliato da Nick da quando è scoppiato il famoso caso Clostebol, con accuse davvero di ogni tipo. L’ultima quella raccontata dalla Gazzetta:

“Baby Hewitt si è allenato con il n.1 del mondo sulla Rod Laver Arena a Melbourne, dove andrà in scena l’Australian Open dal prossimo 12 gennaio, con tanto di foto postata sui social, e proprio da lì è arrivata la frecciata di Nick. «Ti voglio bene Cruz ma questo non va bene , ha scritto il finalista di Wimbledon 2022, riferendosi ovviamente all’incontro e alla foto con Sinner, seguito da un altro commento eloquente (“cooked post”, “post contaminato”, con una siringa come emoticon)”.

In conferenza prima di Brisbane aveva chiarito la sua posizione:

«Le persone dicono che sono irrispettoso verso le sport? Io penso che sia irrispettoso chi ha provato a imbrogliare – ha detto l’australiano -. Non si sta parlando abbastanza di quello che è successo, penso che stiano cercando di nascondere la polvere sotto il tappeto parlando della quantità di doping, ma non è quello il punto. Non tutti vengono trattati allo stesso modo. Sinner è un giocatore incredibile, non l’ho mai negato, ma questa situazione non va bene per il tennis».

