Djokovic: «Kyrgios ha ragione, c’è poca trasparenza sul doping del tennis. E diversità di trattamento»

Novak Djokovic ha chiesto maggiore trasparenza per le squalifiche per doping nel tennis, citando anche i casi di Jannik Sinner e Iga Swiatek; ha dichiarato che i giocatori di alto livello sono trattati in modo diverso. Ha detto che Kyrgios ha ragione sulla trasparenza e l’incoerenza dei protocolli nel tennis.

Djokovic: «Kyrgios ha ragione, ci vuole più chiarezza sui casi doping nel tennis»

Le dichiarazioni del tennista durante il “Media day” in merito:

«È spiacevole, ma allo stesso tempo viviamo in un mondo in cui tutti hanno il diritto di esprimersi, specialmente sui social media. Penso che Nick [Kyrgios] abbia ragione per quanto riguarda la trasparenza e l’incoerenza dei protocolli, con i relativi confronti caso per caso. Abbiamo giocatori che aspettano da più di un anno che il loro caso venga risolto. Abbiamo visto molti giocatori in passato, e anche ora, che sono stati sospesi per non essersi nemmeno sottoposti a test antidoping o per non aver segnalato la loro posizione, e alcuni giocatori di rango inferiore stanno ancora aspettando che i loro casi vengano risolti più di un anno dopo».

Su Sinner ha commentato:

«Non mi chiedo se la sostanza proibita sia stata presa intenzionalmente o meno. Credo nello sport pulito e credo che il giocatore farà tutto il possibile per giocare in modo equo. Conosco Jannik da quando era molto giovane, quindi non sembra il tipo di persona che farebbe una cosa del genere. Ma quello che è successo mi ha lasciato molto frustrato, come la maggior parte degli altri giocatori, per essere stato tenuto all’oscuro per cinque mesi. Sinner ha ricevuto la notizia dei test positivi ad aprile e l’annuncio non è stato fatto fino ad agosto, poco prima degli Us Open. L’Atp non ha parlato in modo approfondito delle ragioni per cui ha tenuto questo caso lontano dai riflettori».

Ha aggiunto:

«Poi abbiamo avuto il caso di Halep e quello di Swiatek e non è una buona immagine per il nostro sport. Mi sto solo chiedendo come funziona il sistema. Perché alcuni giocatori non sono trattati come altri? Forse ci sono ragioni di classifica dietro questo, o forse altri hanno più sostegno finanziario dietro di loro, o squadre legali più forti».

