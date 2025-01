Kvaratskhelia tratta con il Psg: si discute di contratto e stipendio (Romano)

Lo fa sapere Fabrizio Romano attraverso i suoi canali social. Napoli e Psg sono in contatto, affare da 80 milioni di euro. Rifiutato Skriniar come contropartita

Kvaratskhelia sta trattando con il Psg. Ormai il georgiano sembra ad un passo dall’addio al Napoli, Parigi sembra la destinazione designata. I due club sono in contatto, si lavora ad un affare da 80 milioni di euro senza contropartite. Il Psg ha offerto Skriniar, ma il Napoli non è convinto per via dell’alto stipendio percepito dal difensore slovacco. Lo riporta Fabrizio Romano.

Napoli e Psg sono in contatto per Kvaratskhelia, affare da 80 milioni

Scrive Romano:

“Khvicha Kvaratskhelia ha aperto le porte all’uscita di gennaio, pronto a partire. Napoli è in contatto con Paris Saint-Germain nei colloqui per oltre 80 milioni di euro, anche Kvara aperta alle trattative. Discussioni in corso su termini contrattuali e stipendio con Paris Saint-Germain, svelate in esclusiva oggi. Il Napoli non è entusiasta di accettare Skriniar nell’affare, considerando il suo stipendio troppo caro. Nel frattempo, il Napoli è pronto a ingaggiare Philip Billing dal Bournemouth per il centrocampo… Affare Casadei, ora via“.

Il Napoli dice no a Skriniar come contropartita del Psg: ha uno stipendio troppo alto

Le indiscrezioni del primo momento vengono confermate da Fabrizio Romano secondo cui una prima offerta ufficiale per Kvaratskhelia c’è stata dal Psg. I francesi hanno offerto Skriniar come parte dell’accordo per arrivare al georgiano. No del Napoli per via dello stipendio troppo altro guadagnato dal difensore ex Inter.

“Milian Skriniar è stato offerto al Napoli come contropartita nell’affare Kvaratskhelia dal Paris Saint-Germain. No luce verde dal Napoli in questo momento, lo stipendio di Skriniar è considerato troppo oneroso“.

ilnapolista © riproduzione riservata