Kvaratskhelia, il Napoli chiede almeno 80 milioni. Poi, con quei soldi, su Frattesi o Pellegrini (Sky)

Kvara non è più intoccabile e ha un prezzo. Il Psg potrebbe inserire giocatori nell’affare. È un discorso solo economico, non di carattere tecnico

Kvaratskhelia è l’argomento di giornata. Il suo possibile addio al Napoli già a gennaio ha agiato tutte le redazioni sportive, italiane ed europee. Su Sky Sport sono convinti che il prezzo fissato dal Napoli per lasciarlo andare si aggira intorno agli 80 milioni, escluse contropartite tecniche. A parlarne è Francesco Modugno, molto vicino alle vicende di Castel Volturno.

Kvaratskhelia non è più intoccabile nel Napoli

Le parole di Modugno a Sky:

«Kvara non è più intoccabile e ha un prezzo che possiamo stimare intorno agli 80 milioni senza contropartite tecniche . Ha un acquirente, il Psg che già aveva tentato il georgiano l’estate scorsa. Un Kvara un po’ ai margini in questo momento. La proposta del Psg evidentemente può svilupparsi, c’è un discorso aperto con il Napoli. In questo momento si sta cercando una convergenza. Il Psg potrebbe inserire altri giocatori nell’affare. Si tratta solo di un discorso economico, non di carattere tecnico. Il Napoli ha poi altre strategie di mercato, una porta a Chiesa che in Premier fatica. Poi Zhegrova, il Napoli si è mosso per lui ma l’operazione non è facile. Ci sta anche l’idea di andare a prendere un centrocampista forte con i soldi di Kvara, per intenderci il Pellegrini per il quale il Napoli si era interessato o Frattesi dell’Inter».

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio su X, il Napoli ha aperto alla cessione di Kvaratskhelia verso il Psg. Tuttavia l’affare si farà solo alle condizioni azzurre.

Su X: “Calciomercato | Napoli, c’è apertura per la cessione a gennaio di Kvaratskhelia. Contatti con il Psg , ma l’affare si fa solo alle condizioni degli azzurri”.

