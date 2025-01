Kvaratskhelia al Psg guadagnerà cinque volte di più rispetto a Napoli, oltre ai diritti d’immagine

Il Corsport: a Napoli 1,8 milioni, al Psg 8,5 con contratto a salire più i diritti d’immagine Adidas e in Georgia

Il Corriere dello Sport, con Fabio Mandarini, scrive quanto guadagnerà Kvaratskhelia a Parigi. Ricordiamo che a Napoli guadagnava 1,8 milioni. Quindi guadagnerà cinque volte in più rispetto a Napoli.

Scrive il Corsport:

Il ds Giovanni Manna è volato ieri mattina a Nizza per poi raggiungere a Montecarlo il collega del Paris Saint-Germain, Luis Campos. L’incontro decisivo, quello dei dettagli, della formalizzazione: questione di qualche giorno, di poche ore. L’accordo è praticamente raggiunto: la cessione di Kvara frutterà 70 milioni con i bonus. Soltanto cash, alla fine: Milan Skriniar non è incluso nell’operazione, anche se sullo sfondo resiste l’idea di provare a prenderlo in prestito al netto dell’affare Danilo e degli ostacoli relativi al suo ingaggio da 9 milioni. Ma questa è un’altra storia. Il piatto forte è l’affaire Kvara: firmerà un quinquennale con un ingaggio da circa 8,5 milioni più bonus a scalare, gradualmente ritoccato verso l’alto negli anni. Gestirà diversamente anche i diritti d’immagine, a cominciare dall’Adidas e dai contratti in Georgia.

Giaccherini bacchetta la gestione di Kvaratskhelia: «L’esterno più forte della serie A non può avere il 15° stipendio»

Al termine della sfida del Napoli contro il Verona ampio spazio negli studi di Dazn per analizzare la situazione di Kvaratskhelia

Emanuele Giaccherini, ex azzurro, ha analizzato la prestazione degli azzurri

«Il Napoli ha dominato questa sfida».

Su Frank Anguissa che ha realizzato il gol vittoria e ne ha sbagliati due

«Ha fatto il più difficile. Prima era più interdittore, mentre ora lo troviamo maggiormente presente in area di rigore. Le due punte del Verona hanno funzionato nel primo tempo, quando sono state molto pericolose. Nella ripresa, invece, sono state poco supportate dalla squadra».

Leggi anche: Conte: «Non dimentichiamo che Kvara è un calciatore del Napoli, ci sono dei passaggi da fare»

Conte, ad inizio stagione, aveva detto ‘Kvara e Di Lorenzo non si toccano’?

«Non si doveva arrivare a questo punto, perché il georgiano è l’esterno più forte del campionato ed ha il quindicesimo stipendio a Napoli: un giocatore che ti fa vincere lo scudetto da protagonista… E’ stato sbagliato tutto, da questo punto di vista. Ci perdono tutti. Conte ci ha provato, a tenerlo, ma non è bastato. Quando si tira troppo la corda, purtroppo, succede anche questo: avviene uno strappo».

