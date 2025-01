Il Napoli con Conte è rinato partendo dalla difesa: è la migliore d’Europa insieme all’Atletico Madrid (CorSport)

12 gol subiti e 11 reti inviolate, dato unico nei top 5 campionati europei. Il costante corteggiamento di De Laurentiis al tecnico ha portato i suoi frutti.

Antonio Conte ha trasformato il Napoli dopo il disastro post-scudetto. Ora la squadra ha 16 punti in più rispetto all’anno scorso, dopo 19 giornate, e vanta la miglior difesa dei top 5 campionati europei.

Conte ha restituito al Napoli credibilità e ambizione, è la miglior difesa d’Europa

Scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport:

Il Napoli è primo con 44 punti, ha la miglior difesa d’Europa, è forte, brillante, lanciato e può sognare. Antonio Conte è tornato imperioso, dominante, vincente come ognuno dei giorni vissuti da quando ha scelto di cimentarsi col calcio. De Laurentiis lo inseguiva da anni; ha provato a convincerlo a novembre 2023 per far risorgere una squadra svuotata nell’anima, poi ha aspettato il momento giusto e alla fine ci è riuscito. Il Napoli è rinato. Conte ha restituito credibilità, forza e ambizioni scudetto alla squadra.

Con 12 gol subiti vanta la miglior difesa dei 5 top campionati europei, insieme all’Atletico Madrid; 11 clean sheet, dato unico in Europa. Ha occupato complessivamente il primo posto per undici giornate. Non succedeva dall’anno dello scudetto e dal 2018 con Sarri, che avevano fatto meglio (50 e 48 punti); eguagliato, invece, Ancelotti nel 2019. A parità di giornate, il Napoli ha 16 punti in più di una stagione fa, quella dello scudetto sul petto.

La vittoria del Napoli a Firenze per 3-0 nel commento del quotidiano Libero:

Il cinismo del Napoli colpisce ancora. Non si direbbe dal risultato, 0-3, ma quella vinta dagli azzurri di Conte in casa della Fiorentina è l’ennesima partita sporca di una squadra spietata. La prestazione di Firenze, che vale il quattordicesimo successo in campionato per i partenopei, rappresenta il manifesto della stagione del Napoli che resta sempre mentalmente in partita, approfittando delle disattenzioni avversarie. E l’equilibrio sul piano del gioco è evidenziato dalle statistiche: la Fiorentina calcia di più, 14 volte contro i 10 tentativi ospiti, mentre il possesso palla è leggermente in favore di Conte. A rendere ancora più pesante il successo in terra toscana, tra l’altro, ci sono anche le pesanti assenze nel Napoli, per i problemi muscolari accusati da Kvaratskhelia e Politano. Conte, allora, si affida ai suoi giocatori più qualitativi in campo: Lukaku e Neres.

