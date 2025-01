La vittoria di Firenze è il manifesto della stagione del Napoli che resta sempre mentalmente in partita. Il cinismo del Napoli colpisce ancora.

Per Libero il Napoli di Conte è una squadra spietata, la partita di Firenze è stata equilibrata

La vittoria del Napoli a Firenze per 3-0 nel commento del quotidiano Libero:

Il cinismo del Napoli colpisce ancora. Non si direbbe dal risultato, 0-3, ma quella vinta dagli azzurri di Conte in casa della Fiorentina è l’ennesima partita sporca di una squadra spietata. La prestazione di Firenze, che vale il quattordicesimo successo in campionato per i partenopei, rappresenta il manifesto della stagione del Napoli che resta sempre mentalmente in partita, approfittando delle disattenzioni avversarie. E l’equilibrio sul piano del gioco è evidenziato dalle statistiche: la Fiorentina calcia di più, 14 volte contro i 10 tentativi ospiti, mentre il possesso palla è leggermente in favore di Conte. A rendere ancora più pesante il successo in terra toscana, tra l’altro, ci sono anche le pesanti assenze nel Napoli, per i problemi muscolari accusati da Kvaratskhelia e Politano. Conte, allora, si affida ai suoi giocatori più qualitativi in campo: Lukaku e Neres.

Gennaio sarà un mese determinante per le ambizioni scudetto di Conte, con lo scontro diretto al vertice con l’Atalanta, in trasferta il 18 di questo mese, e la sfida casalinga con la Juventus, la settimana dopo (ma prima c’è da pensare al Verona, prossimo avversario). Nelle prossime partite dovrà invece ripartire la Fiorentina, con 3 sconfitte (le altre con Bologna e Udinese) e un pareggio (contro la Juventus) in 4 gare. Nel prossimo turno la sfida col Monza.

A Libero sono ossessionati da Conte: per bacchettare Gasperini, tornano su Inter-Napoli e le sue parole

Libero il quotidiano ossessionato da Antonio Conte. Oggi ne parlano per bacchettare Gasperini che si è lamentato – guarda caso – dopo la sconfitta con l’Inter. Chi tocca all’Inter, a Libero si fa male. Dopo la sconfitta in semifinale di Supercoppa, Gasperini ha lamentato il mancato utilizzo del Var in occasione del primo gol dell’Inter (il calcio d’angolo non c’era). Per il quotidiano, a Gasperini manca un pizzico di coerenza, deve ancora imparare a perdere.

Scrive Libero:

Dopo la sconfitta contro l’Inter nella semifinale di Supercoppa, il tecnico dell’Atalanta ha sottolineato la presunta irregolarità del primo gol dell’Inter, così: «La partita è svoltata su quel gol assurdo. Il calcio d’angolo è inesistente, De Vrij è davanti al portiere e c’è un fallo evidentissimo di Dumfries su Scalvini: lo spinge con due mani». È vero, il corner non c’era e chi lo sa bene? L’Inter che ha vissuto lo stesso torto in due gare pesanti quest’anno: contro il Napoli con il gol di McTominay e a Leverkusen. Ma nessuno in casa Inter se ne era lamentato.

Gasp ricorda Conte quando tira in ballo il protocollo del Var per lamentarsi degli episodi. Un protocollo che a volte è largo e altre invece è stretto, a seconda del fatto da contestare. Si può anche chiedere che venga rivista più roba al Var, ma poi non ci si deve lamentare della vivisezione delle partite come Gasperini aveva fatto un anno fa: «Il Var è nato per ridurre gli errori gravi degli arbitri, ma ora il Var ha preso il sopravvento. Se il Var va alla ricerca di un rigore è chi cerca trova. A me sembra diventato questo», disse dopo la vittoria contro il Milan in Coppa Italia. Per essere credibili bisogna essere coerenti.

Lo è sempre stato in campo e per questo è diventato un vincente, l’ultimo passo è diventarlo anche al di fuori, anche imparando a perdere, per vincere ancora e ancora.

ilnapolista © riproduzione riservata