I tifosi della Juventus sul piede di guerra con # Motta Out: «Chiedete scusa ad Allegri» (CorSport)

«Con Allegri avremmo vinto di più». La nuova Juventus è stata una breve illusione: fragile, debole mentalmente e incapace di gestire i vantaggi.

I tifosi della Juventus non ne possono già più di Thiago Motta e dell’incostanza della squadra dopo soli sei mesi dal nuovo corso. Sui social è in tendenza #MottaOut, un ritorno al passato visto che l’anno scorso era Max Allegri ad essere preso di mira. Anche i nuovi acquisti non stanno ripagando le alte aspettative, come Koopmeiners e Douglas Luiz.

I tifosi della Juventus sul piede di guerra con Motta Out: «Chiedete scusa ad Allegri»

Il Corriere dello Sport scrive:

Bufera Thiago. Il crollo in Supercoppa ha scatenato la rabbia dei tifosi. La luna di miele è già finita? Sembra di sì, visto che sui social impazza l’hashtag #MottaOut. Il popolo bianconero inizialmente ha dato ampio credito al nuovo allenatore, accompagnando con passione e speranza il nuovo progetto con un mercato pirotecnico. A conti fatti, è stata una breve illusione, perché la Juve invece di evolvere, ha innestato la retromarcia. Al posto dei progressi è arrivata una preoccupante involuzione. Certo, gli infortuni sono stati un fattore innegabile.

Motta non ha mai cercato alibi né ha voluto aggrapparsi alle difficoltà per giustificare i momenti negativi, ma è evidente che i limiti della sua squadra hanno radici più profonde. La Juve si è riscoperta fragile, debole mentalmente, incapace di gestire le situazioni di vantaggio e di condurre in porto vittorie che sembravano acquisite. Questione di testa e di mancanza di leader. Con #MottaOut sembra essere tornati all’#AllegriOut, ma adesso in molti rimpiangono il passato. «Chiedete scusa a Max!» invitano, perché «con lui avremmo vinto di più». Molti paragonano Motta ai tanti esperimenti falliti del passato («E’ peggio di Maifredi»).

