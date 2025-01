Hojlund era una meteora? Da centravanti, tira in porta quanto i difensori della Premier (The Athletic)

Contro il Fulham in 58 minuti, ha toccato palla 21 volte, non tirando mai verso la porta. Il danese dello United è palesemente in difficoltà e soffre la concorrenza di Zirkzee.

Rasmus Hojlund non ha avuto l’impatto che il Manchester United sperava quando lo acquistò dall’Atalanta per 75 milioni. E ieri nel match contro il Fulham, in campo si è vista la sua esasperazione per una stagione tutt’altro che in discesa.

Il momento difficile di Hojlund in Premier: dodici tiri in porta da agosto

The Athletic scrive:

Negli ultimi secondi di match contro il Fulham Rasmus Hojlund ha lanciato un urlo al cielo che sembrava esprimere le sue difficoltà al Manchester United. La squadra di Amorim ne è uscita vincitrice, ma il danese ha avuto un altro match difficile, non riuscendo a fare un tiro in porta per la settima volta in 13 partite di Premier. Ha avuto una sola occasione, simile a quella avuta da Isak, che però con il Newcastle è riuscito a sfruttarla. Hojlund, invece, sembra non avere più fiducia e intesa con i suoi compagni di squadra. Dopo 58 minuti di gioco, l’ex Atalanta ha lasciato il posto a Zirkzee. Ha toccato palla 21 volte, il più basso dato di qualunque giocatore sia stato titolare, e completato sei di soli otto passaggi. Questo è il riassunto della sua stagione. Dodici tiri in porta in questa stagione di Premier, come Wan Bissaka, Collins e Mavropanos, tutti difensori.

«Non è un segreto che sono stato un tifoso di questo grande club fin da quando ero piccolo, e sognavo di giocare all’Old Trafford come giocatore del Manchester United. Sono incredibilmente eccitato da questa opportunità, è un sogno che divebta realtà, e sono determinato a ripagare la fiducia che il club ha deposto in me. Sono ancora all’inizio della mia carriera, ma so che sono pronto a fare questo passo e giocare con questo gruppo di giocatori di livello mondiale. Una volta parlato con il tecnico, sapevo che questo ambiente sarebbe stato perfetto per la mia crescita; mi sto godendo l’opportunità di lavorare con uno dei migliori allenatori del mondo. Sotto la sua guida e il suo sostegno so di essere in grado di realizzare grandi cose insieme ai miei nuovi compagni di squadra in questo club speciale».

