Hojlund: «Tifo United da quando ero piccolo. Anche se sono agli inizi, sono pronto per questo salto»

Ten Hag sul danese: «Penso che abbia un enorme potenziale. Stavamo aspettando un calciatore come lui».

Rasmus Hojlund si è appena trasferito dall’Atalanta al Manchester United, dopo un’ottima stagione appena trascorsa in Serie A. Il tecnico dei Reds Ten Hag ha detto di lui:

«È un vero frontman e ha una grande presenza fisica. Penso che nell’equilibrio di questa squadra, avevamo bisogno di qualcuno che, accanto a (Marcus) Rashford, fosse un vero centravanti. È un calciatore che vuole fare gol. Penso che abbia un enorme potenziale. Tutti stavamo aspettando un tipo come lui. I compagni lo integreranno nello spogliatoio e in campo, lo aiuteranno. Abbiamo bisogno di giocatori affamati ed è un giocatore determinato a segnare gol, vincere partite e vincere trofei».

Sono arrivate anche le prime parole di Hojlund dopo la firma:

«Non è un segreto che sono stato un tifoso di questo grande club fin da quando ero piccolo, e sognavo di giocare all’Old Trafford come giocatore del Manchester United. Sono incredibilmente eccitato da questa opportunità, è un sogno che divebta realtà, e sono determinato a ripagare la fiducia che il club ha deposto in me. Sono ancora all’inizio della mia carriera, ma so che sono pronto a fare questo passo e giocare con questo gruppo di giocatori di livello mondiale. Una volta parlato con il tecnico, sapevo che questo ambiente sarebbe stato perfetto per la mia crescita; mi sto godendo l’opportunità di lavorare con uno dei migliori allenatori del mondo. Sotto la sua guida e il suo sostegno so di essere in grado di realizzare grandi cose insieme ai miei nuovi compagni di squadra in questo club speciale».

ilnapolista © riproduzione riservata