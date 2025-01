Haaland ha firmato col City per altri dieci anni. Ecco come funziona adesso il calciomercato

Il club ha deciso di blindare l’attaccante a vita. Il contratto sarebbe scaduto nel 2027. Non si conoscono le cifre, ma il Telegraph scrive di “contratto più redditizio della storia”

Erling Haaland ha appena firmato un nuovo contratto con il Manchester City che di fatto è un impegno a vita: ha rinnovato per altri nove anni e mezzo. L’attuale contratto dell’attaccante norvegese sarebbe scaduto a giugno 2027, ma il City ha tagliato corto e lo ha fermato per il prossimo decennio. Quando andrà a scadenza Haaland avrebbe 34 anni.

“Sono davvero felice di aver firmato il mio nuovo contratto e di poter guardare avanti per trascorrere ancora più tempo in questo grande club”, ha detto lui. “Il Manchester City è un club speciale, pieno di persone fantastiche con tifosi straordinari ed è il tipo di ambiente che aiuta a tirare fuori il meglio da tutti. Voglio continuare a crescere, continuare a lavorare per migliorare e cercare di fare del mio meglio per cercare di aiutarci a raggiungere maggiori successi in futuro”.

Le cifre non sono ancora state rese note, ma scrive il Telegraph che dovrebbe essere “uno dei contratti sportivi più redditizi della storia. Si ritiene che anche le clausole di rescissione incluse nel suo precedente accordo siano state rimosse”.

Il direttore sportivo del City, Txiki Begiristain, ha dichiarato: “Tutti nel club sono assolutamente felici che Erling abbia firmato il suo nuovo contratto. Il fatto che sia sotto contratto da così tanto tempo dimostra il nostro impegno nei suoi confronti come giocatore e il suo amore per questo club. Ha avuto un impatto incredibile già durante il suo periodo qui e i suoi numeri e record sorprendenti parlano da soli”.

Haaland finora ha segnato 111 gol in 126 presenze, con il City.

