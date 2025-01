Haaland guadagnerà uno stipendio indecente, ma le proteste dei tifosi saranno come urla al vento (Telegraph)

Si sa ormai che la Premier dà ai suoi migliori giocatori ingaggi da rockstar. Ma i brontolii della gente sono irrilevanti se continuano a pagare i biglietti e gli abbonamenti televisivi.

Il prolungamento di contratto di Erling Haaland col Manchester City di 9 anni e mezzo a circa 40 milioni di sterline l’anno ha fatto storcere il naso.

Haaland guadagnerà uno stipendio indecente, ma le proteste dei tifosi saranno come urla al vento

Oliver Brown sul Telegraph scrive:

Oggi Erling Haaland è pronto a guadagnare ogni settimana quello che 46 anni fa guadagnava Trevor Francis in un anno, il primo giocatore da “un milione di sterline”. Dal poter investire in due jet privati, ora il norvegese può acquistare un’intera flotta. Una volta i tifosi potevano aspettarsi di condividere i viaggi in autobus con le persone che idolatravano. Ma tale contatto è svanito da tempo, con gli irriducibili ora ridotti a bighellonare fuori dai campi di allenamento nella disperata speranza di un terzino sinistro di riserva che abbassa il finestrino oscurato della sua Lamborghini. La prospettiva di un contratto da 1 milione di sterline a settimana non cambierà necessariamente la personalità di Haaland; Lionel Messi a Barcellona viveva in una normale casa a soli 10 minuti di auto dai suoi genitori. Ma l’esagerata ricchezza accentua il divario tra le superstar e la fanbase, acuendo la sensazione che siano irraggiungibili all’interno del loro universo dorato.

Protestare contro lo stipendio di Haaland è come urlare al vento, con lo status della Premier League come colosso dell’intrattenimento globale che garantisce che i migliori giocatori saranno premiati come rockstar. Anche così, è difficile non stupirsi di come siamo arrivati a questo punto. I tifosi hanno da tempo smesso di preoccuparsi dei soldi, i brontolii della gente sugli stipendi osceni sono irrilevanti se continuano a pagare i loro biglietti e abbonamenti televisivi.

