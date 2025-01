Guardiola getta la maschera: «I giocatori sono calati, la colpa è mia. Non sono riuscito a risollevarli»

Niente più alibi: «Gli infortuni? Avrei dovuto trovare un modo per ottenere risultati migliori. L’allenatore deve capire di cosa la squadra ha bisogno per la sua sicurezza»

Pep Guardiola è fermamente convinto di essere il responsabile della crisi del Manchester City in questa stagione e di aver commesso pesanti errori gestionali. Nonostante l’ultima vittoria contro il Leicester, Guardiola è cauto nel dichiarare conclusa la crisi del club.

Guardiola: «Gli infortuni? Avrei dovuto trovare un modo per ottenere risultati migliori»

In conferenza ha dichiarato:

«Sono incredibilmente onesto con me stesso sul motivo per cui siamo arrivati ​​qui e sono io. Non sono i giocatori. Loro calano un po’ naturalmente ed è normale. È successo un po’ anche la scorsa stagione. La colpa è mia. Ho guidato quel gruppo di giocatori e non sono riuscito a risollevarli. Questa è la realtà. Perché in passato mi hanno seguito, sono riusciti a ottenere risultati? Eravamo l’unica squadra imbattuta in Europa e in cima alla classifica. Siamo calati».

Niente più alibi quindi. Gli infortuni ci sono, ma le sconfitte non si possono spiegare solo con gli infortuni:

«Per gli infortuni, abbiamo parlato di tante cose. Ma anche con quello, avrei dovuto trovare un modo per ottenere risultati migliori. Speriamo di poter continuare ora. L’allenatore non è solo quattro dietro, cinque dietro, due attaccanti, sono tante cose. C’è qualcosa che mi manca, qualcosa che non sto facendo bene. Alla fine, quando perdi molte partite, c’è un’incredibile responsabilità per l’allenatore, deve capire di cosa la squadra ha bisogno per la sua sicurezza. E io non sono stato in grado di farlo».

La vittoria di Leicester un miraggio? «Un risultato non cambierà la mia prospettiva su come è la squadra in questo momento. Ma, allo stesso tempo, spero che i risultati possano aiutare con la nostra convinzione e compostezza».

«Quello che voglio è che i giocatori siano in forma, ottenere il loro miglior livello, perché ho detto loro molte volte che conosco il loro livello. Sono stato lì con loro ogni tre giorni per otto anni e conosco il loro livello. Abbiamo bisogno di quel livello e non lo abbiamo mai avuto. Ecco perché è importante che siano in forma», ha concluso l’allenatore del Manchester City.

